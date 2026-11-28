Da qualche settimana è in rotazione la nuova pubblicità di Sicily by Car con protagonista Gigi D’Alessio. Per il celebre cantautore si tratta di una conferma: il debutto come testimonial per la società, infatti, è avvenuto nel 2024.

Sicily by Car pubblicità Gigi D’Alessio, nello spot anche il fondatore dell’azienda

La pubblicità di Sicily by Car con protagonista Gigi D’Alessio ha debuttato lo scorso 18 ottobre. Per quel che concerne la programmazione tv, la produzione ha avuto ampio spazio soprattutto sulle reti del gruppo Sky (sia quelle pay che quelle del digitale terrestre). In particolare, la società si è concentrata su alcuni titoli che sono centrali nei palinsesti della piattaforma satellitare, fra cui X Factor, la cui finale è proposta in diretta su Sky Uno e TV8 il prossimo giovedì 3 dicembre. Al fianco di Gigi D’Alessio, nella pubblicità, appare in video anche Tommaso Dragotto, ovvero il Presidente nonché il fondatore del gruppo.

La descrizione

La pubblicità di Sicily by Car è ideata e realizzata dalla Sala Giochi, società che appartiene al gruppo This is Ideal. Esistono due differenti formati dello spot: quello integrale ha una durata di 30 secondi, mentre l’altro è di 15 secondi.

La narrazione prende il via con un primo piano su Gigi D’Alessio. Quest’ultimo è seduto su un divano, impegnato a guadare il proprio pc. La voce fuoricampo interviene per spiegare ciò che sta accadendo: “È difficile scegliere dove andare, vero Gigi? Ci sono troppe opzioni!“. A questo punto tanti Gigi D’Alessio appaiono sullo schermo e ognuno di questi suggerisce una possibile destinazione: Roma, Tirana, Madrid, Lisbona, Vienna, Ibiza, Milano, Palma di Maiorca, Parigi, Palermo e Zagabria.

La voce fuori campo interviene nuovamente e suggerisce: “Figuriamoci poi per la scelta dell’auto a noleggio“. Gigi D’Alessio, che con un schiocco delle dita fa sparire tutti i suoi avatar, risponde: “Eh no, per quello c’è una sola scelta. Sicily by Car“. Subito dopo appare nella stanza Tommaso Dragotto, che consegna al testimonial le chiavi e sottolinea: “Giusto Gigi, ovunque andrai una sola scelta. Sicily by Car!”. La pubblicità termina con l’invito del cantautore a scaricare l’applicazione.

Sicily by Car pubblicità Gigi D’Alessio, la recensione

La pubblicità di Gigi D’Alessio, seppur non spicchi per la presenza di particolari spunti di originalità, riesce comunque nel suo intento: promuovere il proprio servizio, focalizzando l’attenzione sull’ampia diffusione di cui può beneficiare la società di noleggio di auto nel Vecchio Continente.

La scelta di moltiplicare la presenza di Gigi D’Alessio nella stanza, uno per ogni meta turistica, è utile allo scopo. È adottato uno stile ironico che, nonostante sia appena accennato, risulta comunque efficace, contribuendo a creare un risultato finale funzionale e piacevole.