Cure pericolose è un film thriller del 2021 diretto da Jeff Hare, in onda su Rai Premium. Il titolo originale è Dangerous Medicine e i protagonisti sono Leann Van Mol e Chris Cimperman, rispettivamente nei ruoli di Daphne e Tony.

La storia parte da un grave incidente automobilistico che compromette la carriera sportiva del giovane Tony. Durante la riabilitazione entra nella sua vita Daphne, una premurosa assistente che sembra intenzionata ad aiutarlo a recuperare l’autonomia. Ben presto, però, le sue attenzioni si trasformano in una pericolosa ossessione. Il film va in onda su Rai Premium venerdì 4 settembre 2026 alle 21:20.

Regia, produzione e protagonisti del film Cure pericolose

La regia di Cure pericolose è firmata da Jeff Hare. La sceneggiatura porta i nomi di Doug Campbell, Michael J. McDonough e David Nathan Schwartz. La fotografia è affidata a Joseph M. Setele, mentre le musiche sono composte da Marc Jovani.

Al centro della storia troviamo Tony, interpretato da Chris Cimperman. Il ragazzo è una giovane promessa dell’atletica e sembra avere davanti a sé un futuro particolarmente brillante, fino a quando un incidente stradale gli provoca una grave lesione alla colonna vertebrale.

Leann Van Mol interpreta invece Daphne, la donna incaricata di assisterlo durante la riabilitazione. Dietro l’apparente dolcezza nasconde una personalità profondamente disturbata e un passato che diventa fondamentale per comprendere le sue reali intenzioni.

Chloe Stafford è Jasmine, la fidanzata di Tony, mentre Meredith Thomas interpreta Ellen, sua madre. Sono proprio le due donne a comprendere progressivamente quanto Daphne possa essere pericolosa.

Dove è stato girato?

Cure pericolose è una produzione statunitense. Le informazioni ufficiali disponibili sul film non indicano però con sufficiente precisione le singole location utilizzate durante le riprese.

Per questo motivo è opportuno distinguere gli ambienti narrativi dalle effettive località di produzione. La storia si sviluppa principalmente tra abitazioni private, strutture sanitarie, luoghi legati alla riabilitazione di Tony e la proprietà isolata nella quale si svolge il drammatico confronto conclusivo.

La messa in scena privilegia soprattutto ambienti domestici e apparentemente rassicuranti. Una scelta funzionale al thriller, perché permette alla minaccia rappresentata da Daphne di insinuarsi progressivamente nella quotidianità di Tony e della sua famiglia.

Trama del film Cure pericolose

Tony è un giovane atleta che sta per realizzare uno dei suoi sogni. Grazie ai risultati sportivi ha ottenuto una borsa di studio e davanti a lui sembra esserci un futuro ricco di possibilità.

Anche la fidanzata Jasmine sta aspettando una risposta importante: vuole sapere se è stata ammessa alla prestigiosa Stanford University.

Mentre i due ragazzi si trovano insieme in automobile arriva finalmente la comunicazione tanto attesa. Jasmine si distrae e perde il controllo della vettura.

L’incidente cambia completamente le loro vite.

Tony subisce una grave lesione alla colonna vertebrale e perde l’uso delle gambe. I medici non sono in grado di stabilire con certezza se riuscirà nuovamente a camminare.

Per il ragazzo è un colpo devastante.

Oltre alla propria autonomia rischia di perdere anche la carriera sportiva sulla quale aveva costruito tutti i progetti per il futuro.

La sua storia diventa pubblica e attira l’attenzione di Daphne, una donna che lavora nell’assistenza ai pazienti.

Daphne si propone di occuparsi personalmente di Tony.

All’inizio sembra rappresentare esattamente ciò di cui il ragazzo ha bisogno. È disponibile, premurosa e capace di incoraggiarlo nei momenti più difficili.

Con il trascorrere del tempo, tuttavia, il comportamento della donna cambia.

Daphne sviluppa una crescente attrazione per Tony e comincia a considerare Jasmine un ostacolo.

La fisioterapista non desidera realmente che il ragazzo recuperi completamente la propria indipendenza. Al contrario, il bisogno di Tony di essere assistito le permette di sentirsi indispensabile.

Quando emerge la possibilità di un intervento chirurgico capace di migliorare sensibilmente le condizioni del giovane, Daphne cerca quindi di impedirlo.

Nasconde informazioni mediche e manipola le persone che circondano Tony.

Ellen, madre del ragazzo, comincia a sospettare che qualcosa non vada.

Quando comprende che Daphne sta oltrepassando qualsiasi limite professionale decide di licenziarla.

Tony, però, è ormai emotivamente legato alla donna e continua a difenderla.

Nel frattempo Jasmine decide di indagare sul suo passato.

Un nome pronunciato accidentalmente da Daphne diventa decisivo: Kyle.

Jasmine scopre che Kyle Edwards è stato un precedente paziente della donna. Anche in quel caso Daphne aveva iniziato come assistente, per poi trasformare il rapporto professionale in una relazione sentimentale.

I due erano arrivati persino al matrimonio.

Quando Kyle aveva cercato di sottrarsi al controllo della moglie, Daphne aveva reagito in maniera terrificante: aveva tentato di amputargli le braccia per renderlo completamente dipendente da lei.

Tony comprende così di essere diventato la nuova vittima della stessa ossessione.

Spoiler finale

Nel finale di Cure pericolose, Tony affronta Daphne dopo aver scoperto la verità su Kyle.

Per la donna significa rivivere esattamente ciò che era accaduto con il precedente paziente.

Daphne capisce che Tony vuole allontanarsi e decide di impedirglielo definitivamente.

Droga Tony con il cloroformio, lo rapisce e lo conduce in una proprietà isolata appartenuta alla sua famiglia.

Qui lo immobilizza.

Il suo progetto è agghiacciante: vuole amputargli le braccia, proprio come aveva tentato di fare con Kyle.

La logica distorta di Daphne diventa finalmente evidente. Tony potrebbe recuperare l’uso delle gambe e tornare indipendente. Privandolo anche delle braccia, invece, sarebbe costretto ad avere bisogno di lei per tutta la vita.

La donna arriva persino a cercare su Internet le istruzioni necessarie per effettuare un’amputazione e prepara una sega.

Nel frattempo Jasmine ed Ellen riescono a individuare il luogo nel quale Tony è stato portato grazie alle informazioni ottenute da Kyle.

Le due donne entrano nella proprietà e tentano di liberarlo.

Daphne reagisce violentemente e inizialmente riesce a neutralizzarle.

Quando sta per iniziare l’amputazione, però, Ellen si riprende e accoltella Daphne, salvando il figlio.

Tony viene finalmente liberato.

La storia prosegue mostrando le conseguenze della vicenda. Il giovane può finalmente sottoporsi all’intervento chirurgico che Daphne aveva cercato di ostacolare.

L’operazione riesce.

Nell’ultima sequenza Tony torna a correre su una pista di atletica. Ellen e Jasmine sono presenti e lo sostengono, mentre il ragazzo recupera simbolicamente e concretamente quella libertà che Daphne aveva tentato di sottrargli.

Cast completo del film Cure pericolose

Il cast di Cure pericolose è guidato da Leann Van Mol, che interpreta la pericolosa Daphne, e Chris Cimperman, nel ruolo del giovane atleta Tony. Accanto a loro troviamo Chloe Stafford e Meredith Thomas.