Earle Meets World è la nuova serie reality del 2026 con protagonista Alix Earle, disponibile dal 4 settembre 2026 su Netflix. La produzione porta le telecamere nella vita privata della celebre influencer statunitense, diventata una delle personalità più seguite della sua generazione grazie soprattutto ai video pubblicati sui social.

La serie racconta una fase particolarmente delicata della vita di Alix. Dietro l’immagine della ragazza di successo emergono infatti la gestione della popolarità, la costruzione del suo impero imprenditoriale, i rapporti familiari e le conseguenze delle controversie che l’hanno coinvolta. Un ruolo centrale è affidato alla sorella Ashtin Earle e alla numerosa famiglia allargata della protagonista.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Earle Meets World

Earle Meets World è una produzione reality statunitense costruita intorno alla vita di Alix Earle. La serie abbandona la narrazione filtrata attraverso i brevi contenuti social per seguire la protagonista nella sua quotidianità e nei momenti che normalmente rimarrebbero lontani dal pubblico.

Alix Earle è diventata popolare soprattutto attraverso i suoi video Get Ready With Me. Dopo l’esplosione della notorietà durante gli anni trascorsi alla University of Miami, la sua attività si è trasformata progressivamente in un vero progetto imprenditoriale.

La serie segue infatti anche lo sviluppo di Reale Actives, il marchio dedicato alla cura della pelle lanciato da Alix nel 2026.

Una presenza fondamentale è quella della sorella Ashtin Earle, modella e content creator. Il loro rapporto permette al reality di mostrare una dimensione più familiare della protagonista, tra complicità, discussioni e una notorietà che ormai coinvolge entrambe.

Le telecamere entrano inoltre nella complessa famiglia allargata delle sorelle Earle. Sono presenti il padre TJ Earle, la matrigna Ashley Dupré Earle, la madre Alisa Earle e i fratelli più giovani Izabel, Penelope e Thomas.

Dove è stata girata?

Earle Meets World segue direttamente la quotidianità di Alix Earle e per questo non possiede una singola location principale come una serie di finzione.

Le riprese attraversano soprattutto gli Stati Uniti e i luoghi realmente frequentati dalla protagonista e dalla sua famiglia.

Una parte importante del racconto è legata alla Florida e in particolare a Miami, città fondamentale nella storia personale di Alix, che qui ha frequentato l’università e costruito una parte importante della propria notorietà.

La serie raggiunge inoltre New York, dove vive la sorella Ashtin, e il New Jersey, territorio al quale è profondamente legata la famiglia Earle.

Gli spostamenti professionali, gli eventi e i viaggi della protagonista ampliano ulteriormente gli scenari. La produzione privilegia ambienti reali, abitazioni e luoghi frequentati dalla famiglia proprio per conservare l’impostazione diretta e poco filtrata promessa dal programma.

Trama della serie tv Earle Meets World

Alix Earle ha costruito gran parte della propria popolarità raccontando direttamente la sua vita attraverso i social.

Milioni di persone hanno seguito le sue serate, le relazioni, i problemi con l’acne, gli anni universitari e la trasformazione da studentessa a influencer internazionale.

Ma è sempre stata Alix a decidere cosa mostrare.

Earle Meets World cambia questa dinamica.

Per la prima volta una troupe segue la giovane imprenditrice anche nei momenti che normalmente non entrerebbero nei suoi contenuti.

Alix deve affrontare una fase di transizione.

La ragazza diventata famosa attraverso TikTok è ormai a capo di un’attività capace di generare importanti opportunità commerciali.

Deve quindi comprendere come conciliare la spontaneità che l’ha resa popolare con la responsabilità derivante dalla trasformazione del proprio nome in un marchio.

La serie entra contemporaneamente nella sua vita familiare.

Accanto ad Alix troviamo innanzitutto Ashtin Earle.

La sorella minore sta costruendo a sua volta una carriera nel mondo della moda e dei social. Le due condividono molti aspetti della propria vita, ma devono anche confrontarsi con inevitabili differenze caratteriali e professionali.

Il padre TJ Earle, scherzosamente definito il “dadager” della famiglia, cerca di aiutare le figlie nella gestione delle loro attività.

Accanto a lui c’è la moglie Ashley Dupré Earle.

Dall’altra parte della famiglia troviamo la madre di Alix, Alisa Earle, e il suo compagno Todd.

Completano il nucleo familiare i fratelli più giovani Izabel, Penelope e Thomas.

Izabel, appena tredicenne, mostra già una forte inclinazione imprenditoriale e sogna di seguire la strada delle sorelle maggiori.

Penelope è invece descritta dalla famiglia come la persona incapace di nascondere ciò che pensa. La sua sincerità diventa uno degli elementi più spontanei del programma.

Thomas, il più piccolo, osserva il caos delle sorelle mantenendo una personalità molto diversa.

A completare il gruppo c’è Sally, migliore amica di Alix fin dall’infanzia.

Ma dietro i momenti più leggeri emergono questioni molto più delicate.

La serie affronta infatti anche la rottura professionale tra Alix Earle e Alex Cooper.

Il podcast Hot Mess di Alix era entrato nell’orbita di Unwell Network, società fondata dalla conduttrice di Call Her Daddy. La collaborazione si interrompe nel 2025 e la vicenda provoca una crescente tensione tra le due.

Per molto tempo Alix evita di raccontare pubblicamente tutti i dettagli.

Earle Meets World diventa quindi l’occasione per affrontare la controversia dalla sua prospettiva.

Il reality cerca così di rispondere alla domanda centrale della serie: Alix può continuare a essere la ragazza spontanea e caotica amata sui social mentre costruisce contemporaneamente un’attività imprenditoriale sempre più grande?

Spoiler finale

Earle Meets World debutta su Netflix il 4 settembre 2026. Al momento della pubblicazione gli episodi completi non sono ancora disponibili e, trattandosi inoltre di una serie reality, non esiste un finale narrativo tradizionale che possa essere anticipato senza inventare avvenimenti.

È però chiaro che il percorso della stagione conduce Alix verso una maggiore consapevolezza della distanza tra la propria identità privata e il personaggio pubblico diventato famoso sui social.

Uno dei nodi più attesi riguarda la controversia con Alex Cooper e la fine della collaborazione professionale legata a Hot Mess.

Alix ha spiegato di voler utilizzare la serie per mostrare situazioni sulle quali in precedenza aveva preferito mantenere maggiore riservatezza.

Parallelamente emerge il rapporto con la famiglia.

La popolarità non riguarda ormai soltanto Alix. Anche Ashtin sta costruendo un seguito considerevole, mentre persino i fratelli più giovani iniziano a confrontarsi con un cognome diventato estremamente riconoscibile online.

La conclusione della stagione completa sarà quindi aggiornata con gli avvenimenti effettivamente mostrati negli episodi dopo la distribuzione su Netflix, evitando di attribuire alla serie un epilogo non ancora disponibile.

Protagonisti della serie tv Earle Meets World

Essendo un reality docusoap, Earle Meets World non presenta attori che interpretano personaggi di finzione. I protagonisti compaiono come se stessi e il legame preciso di ciascuno con Alix Earle è parte integrante del racconto.