Cosa guardare stasera in TV, venerdì 4 settembre 2026? La prima serata propone musica, sport, cinema, cronaca, soap, serie crime e intrattenimento. Rai 1 punta sull’evento musicale La Notte dei Serpenti 2026, mentre Canale 5 dedica ancora una volta il venerdì sera alla serie turca L’Erede.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Cechia-Italia dei Mondiali femminili di basket su Rai 2, il film Sotto le foglie su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4 e il debutto della nuova serie CIA su Italia 1. La7 dedica la serata alla Regina Elisabetta II, TV8 propone una nuova tappa di Pechino Express, mentre sul Nove arriva Bake Off Italia: dolci in forno.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – La Notte dei Serpenti 2026 . Il grande concertone dedicato all’Abruzzo torna con una serata che unisce musica contemporanea, tradizione popolare e identità del territorio.

– . Il grande concertone dedicato all’Abruzzo torna con una serata che unisce musica contemporanea, tradizione popolare e identità del territorio. Rai 2, ore 21:01 – Basket: Mondiali femminili 2026 – Cechia-Italia . Le Azzurre scendono in campo alla Max-Schmeling-Halle di Berlino.

– . Le Azzurre scendono in campo alla Max-Schmeling-Halle di Berlino. Rai 3, ore 21:20 – Sotto le foglie . Il film diretto da François Ozon con Hélène Vincent e Josiane Balasko.

– . Il film diretto da François Ozon con Hélène Vincent e Josiane Balasko. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi irrisolti della cronaca italiana.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui principali casi irrisolti della cronaca italiana. Canale 5, ore 21:21 – L’Erede . Nuovo lungo appuntamento in prima TV con tre episodi della serie turca.

– . Nuovo lungo appuntamento in prima TV con tre episodi della serie turca. Italia 1, ore 21:34 – CIA. Debutta in prima TV la nuova serie crime con tre episodi consecutivi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – La Notte dei Serpenti 2026 – Il concertone che celebra la cultura musicale abruzzese attraverso l’incontro tra tradizione e nuove sonorità.

– – Il concertone che celebra la cultura musicale abruzzese attraverso l’incontro tra tradizione e nuove sonorità. Rai 2, ore 21:01 – Cechia-Italia – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro in diretta da Berlino.

– – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro in diretta da Berlino. Rai 2, ore 22:15 – Oltre il Paradiso – Episodio 6 della prima stagione.

– – Episodio 6 della prima stagione. Rai 2, ore 23:20 – Lo Scannacristiani. La cattura di Giovanni Brusca – Documentario dedicato alla cattura del boss mafioso.

– – Documentario dedicato alla cattura del boss mafioso. Rai 3, ore 21:20 – Sotto le foglie – Film di François Ozon ambientato nella campagna della Borgogna.

– – Film di François Ozon ambientato nella campagna della Borgogna. Rai 4, ore 21:20 – Trappola in alto mare – Action con Steven Seagal, Tommy Lee Jones e Gary Busey.

– – Action con Steven Seagal, Tommy Lee Jones e Gary Busey. Rai 5, ore 21:19 – La città ideale – Singapore – Viaggio alla scoperta della metropoli asiatica.

– – Viaggio alla scoperta della metropoli asiatica. Rai Movie, ore 21:10 – La bisbetica domata – Il classico del 1967 con Elizabeth Taylor e Richard Burton.

– – Il classico del 1967 con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Rai Premium, ore 21:20 – Cure pericolose – Thriller televisivo incentrato sul rapporto sempre più inquietante tra un paziente e la sua fisioterapista.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 20:30 – Realpolitik – Tommaso Labate conduce il programma di approfondimento nell’access prime time.

– – Tommaso Labate conduce il programma di approfondimento nell’access prime time. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca nera ancora al centro dell’attenzione.

– – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca nera ancora al centro dell’attenzione. Canale 5, ore 20:38 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti apre la serata con il game show.

– – Gerry Scotti apre la serata con il game show. Canale 5, ore 21:21 – L’Erede – Primo episodio della serata.

– – Primo episodio della serata. Canale 5, ore 22:49 – L’Erede – Secondo episodio.

– – Secondo episodio. Canale 5, ore 23:50 – L’Erede – Terzo episodio della serata.

– – Terzo episodio della serata. Italia 1, ore 20:52 – NCIS – Unità anticrimine – Episodio L’ultima mossa.

– – Episodio L’ultima mossa. Italia 1, ore 21:34 – CIA – Attacco invisibile – Primo episodio della nuova serie in prima TV.

– – Primo episodio della nuova serie in prima TV. Italia 1, ore 22:23 – CIA – Doppio gioco – Secondo episodio.

– – Secondo episodio. Italia 1, ore 23:12 – CIA – Il ponte di bugie – Terzo episodio.

– – Terzo episodio. 20, ore 21:09 – World War Z – Action fantascientifico con Brad Pitt.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e approfondimento politico.

– – Attualità e approfondimento politico. La7, ore 21:15 – L’incoronazione di Elisabetta II – Documentario dedicato alla storica cerimonia che portò Elisabetta II sul trono britannico.

– – Documentario dedicato alla storica cerimonia che portò Elisabetta II sul trono britannico. La7, ore 22:15 – Diana – La storia segreta di Lady D – La serata prosegue con il film dedicato agli ultimi anni della Principessa Diana.

– – La serata prosegue con il film dedicato agli ultimi anni della Principessa Diana. TV8, ore 20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Puntata speciale dedicata alla pizza.

– – Puntata speciale dedicata alla pizza. TV8, ore 21:40 – Pechino Express – Seconda tappa della tredicesima stagione in prima TV. Le coppie affrontano un percorso di 238 chilometri attraverso l’Indonesia.

– – Seconda tappa della tredicesima stagione in prima TV. Le coppie affrontano un percorso di 238 chilometri attraverso l’Indonesia. Nove, ore 20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? .

– . Nove, ore 21:35 – Bake Off Italia: dolci in forno – Viva la pasticceria! – Primo appuntamento della quattordicesima stagione.

– – Primo appuntamento della quattordicesima stagione. Nove, ore 23:30 – Comedy Match – Lo show comico prosegue la serata.

I film di stasera in TV venerdì 4 settembre 2026

Sotto le foglie – Rai 3, ore 21:20. Michelle trascorre una vita apparentemente tranquilla in un villaggio della Borgogna, tra il nipote Lucas, l’amica Marie-Claude e le passeggiate nei boschi. Il difficile rapporto con la figlia Valérie e un evento inatteso fanno però emergere tensioni e segreti.

– Rai 3, ore 21:20. Michelle trascorre una vita apparentemente tranquilla in un villaggio della Borgogna, tra il nipote Lucas, l’amica Marie-Claude e le passeggiate nei boschi. Il difficile rapporto con la figlia Valérie e un evento inatteso fanno però emergere tensioni e segreti. Trappola in alto mare – Rai 4, ore 21:20. Una banda di terroristi prende il controllo di una corazzata americana con l’obiettivo di impossessarsi dei missili nucleari custoditi a bordo. I criminali non hanno però fatto i conti con Casey Ryback.

– Rai 4, ore 21:20. Una banda di terroristi prende il controllo di una corazzata americana con l’obiettivo di impossessarsi dei missili nucleari custoditi a bordo. I criminali non hanno però fatto i conti con Casey Ryback. La bisbetica domata – Rai Movie, ore 21:10. Nella Padova del Cinquecento, Bianca non può sposare il giovane che ama fino a quando sua sorella Caterina non avrà trovato marito. La donna, però, è celebre per il suo carattere difficile.

– Rai Movie, ore 21:10. Nella Padova del Cinquecento, Bianca non può sposare il giovane che ama fino a quando sua sorella Caterina non avrà trovato marito. La donna, però, è celebre per il suo carattere difficile. World War Z – 20, ore 21:09. Una misteriosa epidemia trasforma milioni di persone in creature aggressive. L’ex investigatore Gerry Lane parte per una missione internazionale alla ricerca dell’origine del contagio.

– 20, ore 21:09. Una misteriosa epidemia trasforma milioni di persone in creature aggressive. L’ex investigatore Gerry Lane parte per una missione internazionale alla ricerca dell’origine del contagio. Rogue – Il solitario – Cielo, ore 21:15. Jack Crawford, agente dell’FBI, cerca vendetta dopo la morte di un collega e della sua famiglia, entrando in una guerra tra organizzazioni criminali asiatiche.

– Cielo, ore 21:15. Jack Crawford, agente dell’FBI, cerca vendetta dopo la morte di un collega e della sua famiglia, entrando in una guerra tra organizzazioni criminali asiatiche. Scent of a Woman – Profumo di donna – TwentySeven, ore 21:15. Un giovane studente accetta di assistere durante un fine settimana un ex ufficiale dell’esercito diventato cieco. Il viaggio a New York cambia profondamente entrambi.

– TwentySeven, ore 21:15. Un giovane studente accetta di assistere durante un fine settimana un ex ufficiale dell’esercito diventato cieco. Il viaggio a New York cambia profondamente entrambi. Pelé – La7 Cinema, ore 21:15. Il film ripercorre l’infanzia e l’ascesa di Edson Arantes do Nascimento, destinato a diventare una delle più grandi leggende della storia del calcio.

– La7 Cinema, ore 21:15. Il film ripercorre l’infanzia e l’ascesa di Edson Arantes do Nascimento, destinato a diventare una delle più grandi leggende della storia del calcio. Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 – La5, ore 21:10. La famiglia Portokalos torna al centro di una nuova serie di equivoci quando viene scoperto che il matrimonio dei genitori di Toula potrebbe non essere legalmente valido.

– La5, ore 21:10. La famiglia Portokalos torna al centro di una nuova serie di equivoci quando viene scoperto che il matrimonio dei genitori di Toula potrebbe non essere legalmente valido. Sotto il sole di Riccione – Cine34, ore 21:00. Un gruppo di ragazzi trascorre le vacanze estive a Riccione tra amicizie, nuovi amori e incontri destinati a lasciare il segno.

Stasera su Rai 1: La Notte dei Serpenti 2026

Rai 1 dedica la serata alla musica e alla tradizione con La Notte dei Serpenti 2026, in onda dalle 21:30. Il concertone torna come un grande evento capace di raccontare l’Abruzzo attraverso le sue radici musicali e culturali.

Sul palco le voci della scena contemporanea incontrano cori, musicisti e cantori della tradizione. Le melodie popolari vengono reinterpretate attraverso nuovi arrangiamenti, trasformando la serata in un dialogo tra passato e presente.

Stasera su Canale 5: L’Erede con tre nuovi episodi

Canale 5 dedica quasi tutta la prima e la seconda serata a L’Erede. Dopo La Ruota della Fortuna, alle 21:21 comincia il primo dei tre episodi in prima TV previsti per venerdì 4 settembre.

La tensione continua a crescere intorno alle famiglie Kordagli e Yelduran. I Kordagli riescono ad arrivare per primi al nascondiglio di Dalyan, mentre il Capo Ziyan vuole occuparsi personalmente dell’esecuzione del nipote. La vicenda apre una lunga serata di nuovi scontri, alleanze e rivelazioni.

Stasera su Italia 1: debutta CIA

Italia 1 inaugura una nuova serie crime con CIA, proposta in prima TV dalle 21:34. La rete trasmette tre episodi consecutivi: Attacco invisibile, Doppio gioco e Il ponte di bugie.

La storia prende il via quando un agente speciale dell’FBI viene assegnato alla CIA di New York. Nasce così una cellula interforze chiamata ad affrontare una grave emergenza internazionale legata al furto di un software capace di mettere in pericolo la sicurezza nazionale.

Stasera su Rai 2: Cechia-Italia ai Mondiali femminili di basket

Lo sport è protagonista su Rai 2 con Cechia-Italia, incontro dei Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. La partita viene trasmessa in diretta dalla Max-Schmeling-Halle di Berlino.

L’appuntamento serale è fissato alle 21:01, dopo una prima parte della diretta prevista già dalle 20:05 e l’edizione del TG2 delle 21:00. Al termine della partita, alle 22:15, Rai 2 prosegue con Oltre il Paradiso.

I film su Sky Cinema venerdì 4 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Mindcage – Mente criminale . Thriller con Martin Lawrence e John Malkovich. Due detective, sulle tracce di un assassino imitatore, chiedono aiuto al serial killer che ha ispirato i nuovi delitti.

– . Thriller con Martin Lawrence e John Malkovich. Due detective, sulle tracce di un assassino imitatore, chiedono aiuto al serial killer che ha ispirato i nuovi delitti. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – The Wolf of Wall Street . Leonardo DiCaprio è Jordan Belfort nel film diretto da Martin Scorsese.

– . Leonardo DiCaprio è Jordan Belfort nel film diretto da Martin Scorsese. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ghostbusters: Legacy . Una nuova generazione scopre il proprio legame con gli Acchiappafantasmi.

– . Una nuova generazione scopre il proprio legame con gli Acchiappafantasmi. Sky Cinema Family, ore 21:00 – La strada per El Dorado . Avventura animata alla ricerca della leggendaria città d’oro.

– . Avventura animata alla ricerca della leggendaria città d’oro. Sky Cinema Action, ore 21:00 – World War Z . Brad Pitt affronta una pandemia globale che minaccia l’umanità.

– . Brad Pitt affronta una pandemia globale che minaccia l’umanità. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Decision to Leave . Thriller sentimentale diretto da Park Chan-wook.

– . Thriller sentimentale diretto da Park Chan-wook. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Nati con la camicia . Bud Spencer e Terence Hill protagonisti della celebre commedia d’azione.

– . Bud Spencer e Terence Hill protagonisti della celebre commedia d’azione. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo . Andrew Garfield e Florence Pugh protagonisti di una storia d’amore segnata dal tempo e dalle scelte della vita.

– . Andrew Garfield e Florence Pugh protagonisti di una storia d’amore segnata dal tempo e dalle scelte della vita. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – C’è ancora domani . Paola Cortellesi dirige e interpreta il film ambientato nella Roma del dopoguerra.

– . Paola Cortellesi dirige e interpreta il film ambientato nella Roma del dopoguerra. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – L’avvocato del diavolo. Thriller soprannaturale con Al Pacino, Keanu Reeves e Charlize Theron.

Stasera in TV, venerdì 4 settembre: cosa scegliere

Rai 1 offre una serata musicale con La Notte dei Serpenti, mentre gli appassionati di sport possono seguire Cechia-Italia dei Mondiali femminili di basket su Rai 2. Canale 5 punta sulla serialità turca con tre episodi de L’Erede.

Italia 1 propone una delle principali novità della serata con il debutto in prima TV di CIA. Rete 4 conferma l’appuntamento con la cronaca di Quarto Grado, mentre La7 dedica la serata alla storia della monarchia britannica.

Per l’intrattenimento ci sono Pechino Express su TV8 e Bake Off Italia sul Nove. Chi preferisce il cinema può scegliere Sotto le foglie su Rai 3, Trappola in alto mare su Rai 4, World War Z su 20 o La bisbetica domata su Rai Movie.

Su Sky Cinema Uno la proposta principale è Mindcage – Mente criminale. Completano l’offerta titoli importanti come The Wolf of Wall Street, Ghostbusters: Legacy, Decision to Leave, We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo e C’è ancora domani.