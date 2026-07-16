La programmazione televisiva di Rai 4 propone il film dal titolo The Survivalist. Questa opera cinematografica offre agli spettatori un thriller ad alta tensione arricchito da profonde sfumature drammatiche.

Gli studi cinematografici degli Stati Uniti d’America hanno ospitato la produzione del lungometraggio. I cineasti hanno completato l’opera nel 2021, realizzando un prodotto dinamico che si sviluppa in una durata complessiva di un’ora e 31 minuti.

Regia e protagonisti del film The Survivalist

Il regista Jon Keeyes dirige la pellicola con uno stile asciutto e incalzante. Gli attori principali che guidano l’intera narrazione sono Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich. Il primo interpreta il ruolo del determinato ex agente Ben Grant, mentre il secondo impersona il carismatico e folle antagonista Aaron Neville Ramsey. Inoltre, il cast si arricchisce della presenza dell’attrice Ruby Modine, che interpreta con intensità il personaggio chiave di Sarah Street.

Dove si sono svolte le riprese?

La troupe ha svolto le riprese interamente in territorio statunitense. Più precisamente, la produzione ha scelto come location principale la metropoli di Los Angeles, sfruttando anche le aree desertiche e limitrofe dello Stato della California per ricreare le atmosfere post-apocalittiche. La realizzazione del progetto ha visto la collaborazione tra le case cinematografiche Yale Productions, Highland Myst Entertainment e Red Sea Media. L’opera circola sul mercato internazionale mantenendo il titolo originale.

Trama del film The Survivalist in onda su Rai 4

La storia si sviluppa in un futuro distopico in cui la variante Delta del virus COVID-19 ha quasi azzerato l’intera popolazione mondiale. In questo scenario desolato, il fanatico leader religioso Aaron Ramsey, sopravvissuto al contagio, insegue costantemente la giovane Sarah Street. Aaron crede che la ragazza possieda una naturale immunità al virus e che custodisca la chiave biologica per produrre un vaccino miracoloso.

Successivamente alla fuga da un campo profughi situato in Pennsylvania, dove l’epidemia ha causato la morte di oltre ventimila persone, Sarah perde il fratello che si sacrifica per garantirle la salvezza. Di conseguenza, la ragazza trova rifugio presso l’abitazione isolata di Ben Grant. Quest’ultimo, un ex cartografo dell’FBI che ha scelto uno stile di vita survivalista dopo la tragica morte del padre, decide di accoglierla e proteggerla.

Ben affronta con determinazione i predoni guidati da Aaron, eliminando gli assalitori uno alla volta per difendere la propria fortezza. Ciononostante, Sarah rivela presto una drammatica verità: lei non è affatto immune, ma rappresenta semplicemente una portatrice asintomatica del virus. I medici del campo profughi avevano diffuso la falsa notizia dell’immunità per coprire i propri errori scientifici dopo che la ragazza aveva involontariamente infettato la struttura sanitaria.

Spoiler finale

Nel corso del serrato scontro finale, Ben sconfigge definitivamente Aaron, che subisce il colpo di grazia proprio da Sarah. Conclusa la battaglia, i due protagonisti scelgono di abbandonare il rifugio per cercare altri sopravvissuti in grado di sviluppare una vera cura. Questa decisione diventa urgente poiché Ben, a causa della lunga convivenza ravvicinata con Sarah, ha ormai contratto il virus.

The Survivalist: il cast completo

Di seguito si riporta l’elenco completo degli interpreti che compongono il cast del film The Survivalist, con i relativi ruoli interpretati all’interno della vicenda: