Amiche pericolose è il film thriller del 2022 in onda su TV8. Diretto da Stefan Brogren, racconta una storia ricca di suspense nella quale amicizia, tradimenti e segreti del passato si intrecciano fino a trasformarsi in un pericoloso gioco di manipolazione.

La protagonista è Kelsey, una giovane donna che ritrova una vecchia amica dopo molti anni. Quello che inizialmente sembra un incontro casuale si trasforma ben presto in un incubo, perché dietro il ritorno della donna si nasconde un piano studiato nei minimi dettagli.

Regia, produzione e protagonisti del film Amiche pericolose

La regia di Amiche pericolose, titolo originale A Dangerous Friendship, è firmata da Stefan Brogren. La sceneggiatura è stata scritta da Brooke Purdy, mentre la produzione è stata realizzata da Reel One Entertainment e Champlain Media.

Il film appartiene al filone dei thriller psicologici e mette al centro il tema della fiducia tradita e delle conseguenze provocate dai segreti mai affrontati.

La protagonista è Alexandra Paul, che interpreta Kelsey, una donna convinta di avere finalmente raggiunto un equilibrio nella propria vita. Accanto a lei troviamo Nicolette Langley nel ruolo della misteriosa Amber, ex amica d’infanzia che ricompare improvvisamente dopo molti anni di assenza.

Tra gli altri interpreti figurano Matthew Pohlkamp, Lauren Mayo, Cortney Palm e Houston Rhines.

Dove è stato girato?

Amiche pericolose è stato girato principalmente in Ontario, in Canada.

Le riprese si sono svolte tra abitazioni private, quartieri residenziali e piccoli centri urbani utilizzati per rappresentare la tranquilla cittadina nella quale vive la protagonista.

Le ambientazioni canadesi, caratterizzate da villette immerse nel verde, parchi e strade poco trafficate, contribuiscono a creare il contrasto tra l’apparente serenità della vita quotidiana e la crescente tensione psicologica che accompagna l’intera vicenda.

Trama del film Amiche pericolose

Kelsey conduce una vita tranquilla insieme al marito e alla figlia. Il suo equilibrio viene però sconvolto quando incontra casualmente Amber, un’amica con la quale aveva condiviso parte dell’infanzia prima di perdere completamente i contatti.

Le due donne sembrano ritrovare immediatamente l’intesa di un tempo. Amber appare disponibile, affettuosa e desiderosa di recuperare il rapporto interrotto molti anni prima.

Con il passare dei giorni, però, il comportamento della donna diventa sempre più invadente. Amber cerca di inserirsi in ogni aspetto della vita di Kelsey, conquistando rapidamente la fiducia della sua famiglia e delle persone che la circondano.

Piccoli incidenti, strani imprevisti e misteriosi episodi iniziano a verificarsi con sempre maggiore frequenza. Kelsey ha la sensazione che qualcuno stia cercando di distruggere la sua reputazione e di isolarla da tutti.

Indagando sul passato dell’amica, la protagonista scopre che Amber le ha nascosto numerosi dettagli della propria vita e che il loro incontro non è stato affatto casuale.

La donna comprende così che qualcuno sta cercando di vendicarsi di un episodio avvenuto molti anni prima, del quale lei conserva soltanto ricordi frammentari.

Spoiler finale

Nel finale di Amiche pericolose, Kelsey scopre che Amber ha pianificato ogni cosa per vendicarsi di un grave episodio del passato che ha segnato profondamente la sua vita.

La donna è convinta che Kelsey sia responsabile della tragedia che ha colpito la sua famiglia durante l’adolescenza e ha costruito con pazienza un piano per distruggere il suo matrimonio, il rapporto con la figlia e la sua reputazione.

Dopo avere raccolto le prove necessarie, Kelsey affronta Amber in un violento confronto all’interno della casa di famiglia.

Lo scontro si conclude con l’intervento della polizia, che arresta Amber dopo aver scoperto le manipolazioni, le minacce e gli atti criminali compiuti per mettere in atto la propria vendetta.

Kelsey riesce così a ricostruire il rapporto con il marito e con la figlia, comprendendo quanto il peso dei segreti del passato possa influenzare il presente.

Il film si chiude con il ritorno della serenità nella sua famiglia, lasciando però intendere che alcune ferite emotive richiederanno ancora molto tempo per rimarginarsi.

Cast completo del film Amiche pericolose

Il cast di Amiche pericolose è composto da interpreti specializzati nel genere thriller. Ecco gli attori principali e i rispettivi personaggi.