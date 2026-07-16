Novità importante nel genere dei cartoni animati. Boing SPA, la joint venture (ovvero l’impresa comune) nata dall’accordo fra RTI Mediaset e la Warner Bros Discovery, acquisisce nel proprio portfolio i contenuti di K2 e Frisbee.

K2 Frisbee Boing SPA, cinque reti dedicate ai più piccoli

Con l’acquisizione di K2 e Frisbee emerge l’ampia volontà da parte delle due emittenti di garantire al pubblico più piccolo un’offerta in chiaro sempre più ampia. La notizia circolava da circa una settimana, ma è stata resa ufficiale solamente nelle scorse ore, dopo che RTI Mediaset e la Warner Bros. Discovery hanno rilasciato un comunicato congiunto.

Grazie all’integrazione delle due nuove realtà, il portfolio di Boing SPA contiene, ora, cinque emittenti. Ci sono i confermati Boing, Boing Plus e Cartoonito, visibili sulle reti 40, 45 e 46. A essi si aggiungono le novità K2 e Frisbee, che invece sono proposti sui canali 41 e 44.

Un’offerta allargata a ogni fascia di età

L’accordo fra K2 e Frisbee permette a Boing SPA di arricchire ulteriormente la propria offerta, allargandola a una platea ancora più vasta. Un modo, questo, per garantire che ogni fascia d’età sia rappresentata, accompagnando la loro crescita usando dei linguaggi differenti.

K2, in primis, conferma la vocazione a proporre serie animate e format televisivi per i bambini dai 4 ai 14 anni. Nel proprio palinsesto vi sono diversi titoli noti, a partire da Alvinnn!!! And the Chipmunks, Il barbiere pasticciere e Salseria. Su Frisbee, invece, è possibile vedere altre produzioni mirate a una platea eterogenea composta da bambini e pre-adolescenti, fra cui Curioso come George, Mega Game DinsiemE, Vida la Vet e Torte in corso con Renato.

K2 Frisbee Boing SPA, le dichiarazioni

Nel comunicato nel quale è ufficializzato l’approdo di K2 e Frisbee nel portfolio di Boing SPA sono presenti le dichiarazioni di Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros: “Boing rappresenta da oltre vent’anni una solida realtà e tale ampliamento testimonia la forza della collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Mediaset, così come una visione di lungo periodo nello sviluppo dell’offerta dedicata ai più giovani. L’integrazione di K2 e Frisbee nel portfolio di Boing supporta ulteriormente la proposta editoriale di WBD per bambini e famiglie“.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche da Pier Silvio Berlusconi, Presidente Media For Europe, che ha affermato: “Abbiamo raggiunto un accordo, molto atteso e voluto da entrambe le parti per far entrare anche K2 e Frisbee a pieno titolo nella joint venture. Allarghiamo la nostra offerta con due nuovi canali per bambini, che rientrano sotto il cappello Mediaset insieme a un socio molto prestigioso“.

Marcello Dolores, AD di Boing, ha aggiunto: “L’ingresso di K2 e Frisbee nel portfolio di Boing rappresenta un’importante evoluzione del progetto condiviso da Warner Bros. Discovery e Mediaset e testimonia la fiducia che i due azionisti continuano a riporre nella società. Da oggi affianchiamo ai nosti brand storici Boing e Cartoonito, canali e properties prestigiosi e riconosciuti dal pubblico dei più piccoli e che daranno ancora più sostegno al nostro posizionamento di editore che offre contenuti gratuiti, sicuri e di qualità, sempre più accessibili su ogni piattaforma“.