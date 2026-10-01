Giovedì 1° ottobre vanno in onda, su Real Time, le prime due puntate della nuova edizione del format Il Re del Bisturi. La trasmissione è proposta, sulla rete visibile al canale 31 del digitale terrestre, dalle ore 21:30 circa.

Il Re del Bisturi 1° ottobre, chi è il protagonista

Le puntate della nuova edizione de Il Re del Bisturi, al via il 1° ottobre, hanno una durata di circa 35 minuti. Salvo improvvise modifiche di programmazione, Real Time ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del giovedì. Inoltre, gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il protagonista è il professor Giulio Basoccu. Si tratta di un chirurgo plastico molto stimato e conosciuto nel nostro paese, il cui studio è situato a Roma. Basoccu, inoltre, è divenuto nel corso del tempo un volto celebre anche in televisione. In passato, infatti, sempre per Real Time ha condotto lo show spin-off Il Re del Bisturi Post-Bariatrico, dedicato esclusivamente alle storie di coloro che desideravano rimuovere la pelle in eccesso dovuta a un forte dimagrimento.

Come funziona il programma

In ogni puntata de Il Re del Bisturi è proposto un focus su un paziente, che ha deciso di rivolersi allo studio del dottor Giulio Basoccu per riuscire a risolvere un problema per lui molto importante . Il degente, dopo aver raccontato alle telecamere del programma la propria storia, si reca a Roma dal medico. In questa occasione, Basoccu effettua una prima visita sul paziente, per stabilire la natura del problema e individuare il percorso più adatto per la sua risoluzione. La trasmissione segue l’intervento chirurgico vero e proprio e, infine, mostra il risultato finale, con un paragone fra il prima e il dopo l’operazione e raccogliendo le emozioni dei protagonisti.

Il Re del Bisturi 1° ottobre, le storie

Durante Il Re del Bisturi del 1° ottobre è protagonista, in primis, Cristina. Quest’ultima, raccontando la sua storia, spiega di aver dovuto prendere una scelta coraggiosa che ha cambiato per sempre la sua vita. Oggi, la paziente ha deciso di rivolgersi al professor Basoccu con un obiettivo fondamentale: riuscire, finalmente, a riconoscersi quando si guarda allo specchio.

Nel secondo appuntamento quotidiano, invece, è dato spazio ad Anita. Quest’ultima ha alle spalle una storia molto complicata e dopo anni di grande difficoltà è riuscita a riprendere in mano la sua vita e riconquistare la libertà. Oggi è pronta a guardare al futuro.