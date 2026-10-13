Martedì 13 ottobre va in onda, su Rai 1, la terza puntata di Tutto l’amore che resta. Si tratta della fiction con protagonista Raoul Bova, proposta dalla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:35 circa.

Tutto l’amore che resta terza puntata, regista e dove è girata

Basato sulla serie originale Lycée Toulouse-Lautrec creata da Fanny Riedberger, l’adattamento italiano della serie è realizzato con la collaborazione delle società Rai Fiction e Fabula Pictures. Per produrre il titolo, inoltre, il progetto ha potuto contare del sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero Della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo.

Colui che ha curato la regia della serie è Andrea Rebuzzi, mentre la sceneggiatura è firmata da Massimo Bacchini, Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Le riprese si sono svolte in varie località del Lazio, fra cui Frascati e Ariccia. In totale, la prima stagione è formata da otto appuntamenti dalla durata di circa un’ora ciascuno. Quelli che formano la terza puntata sono il quinto e sesto episodio. Il finale, dunque, è trasmesso il 20 ottobre prossimo.

Tutto l’amore che resta terza puntata, la trama

Durante la terza puntata di Tutto l’amore che resta, Luca, incoraggiato dal sostegno di Alex, prova a superare le sue paure. Intanto, all’interno dell’istituto scolastico, i sentimenti e i nuovi legami si fanno sempre più intensi.

Nel frattempo, il legame fra Pietro e Nuri sembra in procinto di rinforzarsi dopo che i due hanno un avvicinamento. Mentre Carlotta cerca di vivere la sua storia con Samuel, Giulio, ancora tormentato dal suo incidente, si lascia avvicinare da Vittoria.

Spoiler finale

Nel corso dell’appuntamento di oggi del titolo, la tensione all’interno della scuola si fa sempre più forte e mette in difficoltà il preside Stefano, ancora costretto a vivere nell’istituto. A peggiorare ulteriormente la situazione del protagonista c’è Michela, che esercita non poca pressione per cercare di chiudere il programma di reinserimento dopo il ritrovamento di droga nell’edificio.

Tutto l’amore che resta terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova puntata di Tutto l’amore che resta, in onda su Rai 1 e fruibile in streaming e on demand su RaiPlay.