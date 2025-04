Rai 4 propone il film dal titolo Special Delivery. Si tratta di una pellicola di genere azione con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Corea del Sud. L’anno di realizzazione è il 2022 e la durata è di un’ora e 48 minuti.

Regia e protagonisti del film Special Delivery

La regia è di Park Dae-min. Protagonisti principali sono Anna Jang e Jesus Jo interpretati rispettivamente da Park So-dam e Song Sae-byeok. Nel cast anche Kim Eui-sung, che dà il volto al personaggio di Jackson Baek.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Corea del Sud, la location principale è Seoul ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Corea del Sud.

La produzione è della Library Pictures International in collaborazione con M Pictures e Clover Films.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Special Delivery in onda su Rai 4

Anna Jang, una donna dal passato oscuro, è una rifugiata nordcoreana che ha trovato un’improbabile nuova vita come corriere specializzata per Jackson Baek, un uomo misterioso con legami nel mondo criminale. La sua abilità nel muoversi senza lasciare tracce e la sua freddezza la rendono preziosa per Baek.

La sua ultima missione la porta da Busan alla frenetica Seul, dove deve recuperare Duke Kim, un ex giocatore di baseball la cui carriera è stata distrutta dal gioco d’azzardo illegale. Duke, disperato e indebitato, ha rubato una chiave di sicurezza cruciale, un vero e proprio tesoro digitale che sblocca un conto bancario con 40 miliardi di won, denaro sporco appartenente a Jesus Jo, un poliziotto corrotto con ambizioni criminali.

Al punto d’incontro, Anna non trova Duke, ma suo figlio Kevin, un ragazzino sveglio e testardo. Prima che Anna possa capire cosa sta succedendo, entrambi vengono attaccati da Jesus Jo e dai suoi uomini. Duke viene ucciso durante la fuga, e Jesus Jo incolpa Anna sia per l’omicidio che per il rapimento di Kevin.

Jesus Jo, assetato di potere e di denaro, è determinato a recuperare la chiave. La sua corruzione gli permette di usare la polizia come una vera e propria milizia personale, scatenando una caccia all’uomo senza scrupoli.

Anna, inizialmente, è combattuta. Il suo istinto di sopravvivenza le dice di abbandonare Kevin e sparire. Ma la testardaggine del bambino, che si rifiuta di lasciarla, e i dolorosi ricordi della sua infanzia, quando perse la sua famiglia in Corea del Nord, risvegliano in lei un senso di protezione.

Spoiler finale

La città di Seul, con i suoi grattacieli scintillanti e i vicoli oscuri, diventa il loro campo di battaglia. Anna usa le sue abilità per proteggere Kevin, mentre cerca di capire chi fosse veramente Duke e perché la chiave sia così importante. La loro fuga li porta attraverso mercati affollati, stazioni della metropolitana labirintiche e nascondigli sotterranei, mentre Jesus Jo si avvicina sempre di più.

Mentre la tensione cresce, Anna e Kevin sviluppano un legame inaspettato. Anna, abituata a vivere nell’ombra, scopre un lato più umano di sé stessa, mentre Kevin, orfano e spaventato, trova in lei una figura protettiva.

Il finale è un confronto esplosivo, dove Anna deve usare tutte le sue abilità per sconfiggere Jesus Jo e i suoi uomini. Il destino della chiave e il futuro di Kevin sono appesi a un filo, mentre Anna deve decidere se continuare a fuggire o combattere per un futuro migliore.

Special Delivery: il cast completo

Di seguito il cast del film Special Delivery e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori