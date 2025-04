Lunedì 7 aprile, su TV8 esordisce Foodish. Si tratta di un nuovo progetto televisivo, in onda in access prime time.

Foodish, conduce Joe Bastianich

Foodish, novità dei palinsesti della rete del digitale terrestre, è una realizzazione della società Banijay Italia.

Le puntate del programma hanno una durata di circa un’ora e sono visibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:30 circa.

Al timone della trasmissione c’è Joe Bastianich, chiamato ad una sfida decisamente molto ardua. Foodish, infatti, va in onda in un orario in cui è forte la concorrenza, da Affari Tuoi a Striscia la Notizia, passando per l’informazione di 4 di Sera ed Otto e mezzo.

Per Bastianich si tratta di un nuovo impegno televisivo dopo quelli da concorrente a Pechino Express (che ha vinto nel 2023) e ne L’Isola dei Famosi.

Il regolamento

Joe Bastianich, durante l’esperienza con Foodish, è chiamato a girare in varie città del nostro paese. In ogni puntata è affiancato da un ospite, un volto celebre proveniente dal mondo della televisione, dello sport o dei social.

I due incontrano quattro sfidanti locali. Essi, dopo essersi presentati, si mettono ai fornelli e propongono al conduttore e al suo accompagnatore una loro versione di uno dei piatti storici della cucina italiana ed internazionale. Fra le preparazioni attese nel corso delle settimane ci sono quelle della pizza e dei tortellini, passando per la cotoletta e il kebab.

Al termine di ogni assaggio, sia Bastianich che il suo ospite devono assegnare, allo sfidante, un voto da 0 a 10. Alla fine, il concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto è il vincitore.

Foodish, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti attesi durante Foodish. In occasione della prima puntata, in onda il 7 aprile, il padrone di casa raggiunge Milano, dove gusta la migliore versione della pasta cacio e pepe. Al suo fianco può contare sul sostegno dello chef Alessandro Borghese.

Il martedì, poi, Bastianich raggiunge Napoli e, con la comica Aurora Leone, mangia la montanara, pizza fritta condita con pomodoro, cicoli e ricotta. Mercoledì e giovedì, lo show non andrà in onda a causa delle partite di Champions League e di Europa League. Infine, venerdì, Joe Bastianich è con l’attore e comico Germano Lanzoni.

Durante la prima edizione del format presenziano numerosi altri volti molto noti della televisione italiana, fra cui il giornalista sportivo Guido Meda, la showgirl Antonella Elia, l’attrice Marisa Laurito e il comico Frank Matano. Coinvolti, inoltre, Costantino Della Gherardesca, Giulia Salemi, Justine Mattera, Rocco Tanica, Beppe Signori e Bianca Guaccero.