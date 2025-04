Tv8 propone il film dal titolo L’ossessione di Sharon. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 30 minuti.

Regia e protagonisti del film L’ossessione di Sharon

La regia è di David Benullo. Protagoniste principali sono Sharon e Cassie Freemont interpretate rispettivamente da Kristina Clifford e Carissa Murray. Nel cast anche Tammy-Anne Fortuin, che dà il volto al personaggio di Diane Freemont.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Los Angeles ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Dawn’s Light in collaborazione con Maverick Film e Lifetime Movie Network (LMN).

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo A Nurse’s Revenge.

Trama del film L’ossessione di Sharon in onda su Tv8

Sharon Nelson è un’infermiera profondamente tormentata da un tragico incidente stradale. Il dolore che la consuma è reso ancora più lancinante dal fatto che la vittima mortale è il bambino che lei aveva dato in adozione anonima anni prima. Il suo senso di colpa e il desiderio di giustizia si trasformano rapidamente in una cieca ossessione per la vendetta nei confronti degli adolescenti che ritiene negligenti e responsabili della morte del suo bambino.

Cassie Davies è la giovane sopravvissuta all’incidente. Ancora traumatizzata e vulnerabile, Cassie ha bisogno di cure e supporto costanti. Vedendo in Cassie un simbolo della sua perdita e un’opportunità per avvicinarsi ai responsabili, Sharon ordisce un piano diabolico.

Sfruttando la sua professione e la sua apparente compassione, Sharon si insinua abilmente nella vita di Cassie, diventando la sua custode e infermiera personale. Con meticolosa pazienza, Sharon manipola la situazione, guadagnandosi la fiducia di Cassie e isolandola gradualmente dal suo ambiente.

Parallelamente, Sharon inizia a identificare e a studiare gli adolescenti che ritiene colpevoli dell’incidente. Li osserva, raccoglie informazioni sulle loro vite e inizia a pianificare una vendetta sadica e meticolosa. Il suo obiettivo non è solo farli pagare per la morte del suo bambino, ma anche farli soffrire profondamente, infliggendo loro un dolore simile al suo.

Spoiler finale

Mentre Sharon porta avanti il suo piano contorto, la sua sanità mentale vacilla sempre di più. La sua ossessione la spinge a compiere azioni estreme e pericolose, mettendo a rischio non solo la vita degli adolescenti, ma anche la sua stessa.

Il culmine del film è un confronto drammatico e carico di suspense, in cui la verità sulle intenzioni di Sharon viene finalmente rivelata. Cassie, intrappolata nella rete di inganni di Sharon, si trova a lottare per la sua sopravvivenza, mentre gli adolescenti responsabili si trovano a fronteggiare la furia di un’infermiera consumata dal dolore e dalla sete di vendetta. Il finale svelerà se la giustizia prevarrà o se l’ossessione di Sharon la porterà a compiere atti irreparabili.

L’ossessione di Sharon: il cast completo

Di seguito il cast del film L’ossessione di Sharon e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori