Netflix ha rilasciato alla visione il quinto, sesto e settimo episodio di Nuova Scena 2, che coincidono con il lancio degli inediti. Il reality show dedicato alla musica è realizzato dalla Fremantle Italia.

Nuova Scena 2 inediti, negli episodi 5 e 6 presenti Ensi e Matteo Paolillo

Durante la quinta puntata di Nuova Scena ha presenziato, in qualità di ospite, Ensi. Esso si è unito al trio di giudici fisso, ovvero Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier.

Nel corso dell’appuntamento, dopo i cypher i concorrenti ancora in gioco si sono sfidati fino all’ultima barra nella prova delle battle a eliminazione diretta. Al termine, il già citato Ensi ha realizzato un freestyle finale a sorpresa con Geolier e Fabri Fibra.

Nella sesta puntata, invece, la gara è entrata nel vivo: i partecipanti, infatti, hanno avuto l’opportunità di produrre un videoclip originale sui loro inediti.

Nuova Scena 2 inediti, i titoli dei brani

Per quanto riguarda gli inediti di Nuova Scena 2, Nox ha puntato su Babydoll, brano pop ed emozionale. Cuta, con Mica io, ha scritto un testo politicamente scorretto ed ironico. Amon, invece, ha messo in scena la contrapposizione fra il ghetto e la grande città mediante Network. CamilWay, a sua volta, ha presentato Benvenuti in Calabria, hit divertente che si incentra sulla sua famiglia e che permette al pubblico di approfondire l’amore per la sua terra di origine.

Infine, EOS prova ad ottenere la vittoria con L’ego, brano introspettivo con cui ha riflettuto sul suo passato e sulla sua maturazione come persona e come artista. In qualità di giudice d’eccezione ha partecipato Matteo Paolillo, cantante ed attore che è divenuto noto grazie all’esperienza in Mare Fuori.

La finale il 14 aprile

Infine, la semifinale di Nuova Scena 2 è arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti, con i quali i concorrenti hanno avuto l’opportunità di duettare. Coloro che sono stati coinvolti nel format sono Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz. Essi, per la manche del featuring, hanno eseguito alcune fra le loro canzoni più note, cioè Terr1, Fuoriluogo, Amore Toxic e Noi Siamo Così.

Al termine della settima puntata, dunque, è delineato il parterre dei concorrenti che sperano di ottenere la vittoria nella finale. Essa è rilasciata il prossimo 14 aprile, eccezionalmente in prima serata, alle ore 21:00. Ospiti dell’appuntamento sono i Club Dogo. Gli sfidanti presentano nuovi brani originali realizzati in collaborazione con alcuni tra i più importanti producer della scena italiana, cioè Madfingerz, Yung Snapp e Junior K. Il trionfatore porta a casa il montepremi di 100 mila euro.