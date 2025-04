Tv8 propone il film dal titolo Allucinazioni pericolose. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Canada. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 23 minuti.

Regia e protagonisti del film Allucinazioni pericolose

La regia è di Mars Horodyski. Protagonisti principali sono Amelia e James interpretati rispettivamente da Rebecca Liddiard e Jamie Spilchuk. Nel cast anche Camille Stopps, che dà il volto al personaggio di Sarah.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Canada, la location principale è Vancouver ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Columbia Britannica.

La produzione è della MarVista Entertainment in collaborazione con Neshama Entertainment e Tubi Movies.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Deadbolt.

Trama del film Allucinazioni pericolose in onda su Tv8

La trama raccontata ha come protagonista la giovane Amelia in cerca un nuovo inizio trasferendosi in una nuova casa. Tuttavia, ben presto la sua sanità mentale inizia a vacillare a causa di inspiegabili sparizioni e inquietanti rumori notturni. Ciò che inizialmente sembra un’atmosfera spettrale si trasforma gradualmente in una spirale di terrore psicologico.

Mentre Amelia cerca di ambientarsi, strani eventi iniziano a manifestarsi con crescente intensità. Oggetti che cambiano posizione, sussurri nel cuore della notte e la sensazione costante di essere osservata la portano sull’orlo della disperazione. La linea tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, e Amelia inizia a dubitare della propria percezione.

Il film esplora la sottile e inquietante dinamica tra protezione e controllo. Un’apparente figura amichevole e premurosa entra nella vita di Amelia, offrendo il suo sostegno in questo periodo difficile. Tuttavia, le intenzioni di questa persona si rivelano ambigue e inquietanti. Gesto dopo gesto, l’aiuto si trasforma in una forma di manipolazione psicologica, intrappolando Amelia in una rete di ossessione e isolamento.

Spoiler finale

Le sparizioni diventano più frequenti e minacciose, gli echi notturni più reali e angoscianti. Amelia si ritrova a combattere non solo con le presunte presenze nella sua casa, ma anche con il crescente senso di paranoia e la paura di non poter fidarsi di nessuno. La sua nuova dimora, che avrebbe dovuto rappresentare un rifugio, si trasforma in una prigione mentale, dove le allucinazioni si mescolano a una realtà distorta.

Il thriller psicologico si addentra nell’esplorazione della solitudine e della vulnerabilità. Amelia, isolata e sempre più terrorizzata, lotta per mantenere la propria lucidità mentre le forze che la circondano sembrano stringere un cappio sempre più stretto. Il film culmina in un confronto claustrofobico, dove la verità dietro le allucinazioni e le sparizioni viene finalmente rivelata, portando alla luce un’angoscia ben più reale e umana di quanto si potesse immaginare. Allucinazioni Pericolose è un racconto intenso su quanto il confine tra amore e ossessione possa essere pericolosamente sottile e su come la violenza psicologica possa manifestarsi in forme subdole e devastanti.

Allucinazioni pericolose: il cast completo

