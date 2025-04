Nelle puntate de La Promessa del 12 e 13 aprile 2025, la quiete apparente della tenuta verrà infranta da una serie di eventi sconvolgenti. Il destino dei suoi abitanti subirà una svolta inaspettata, rivelando lati oscuri e passioni nascoste.

Vediamo le anticipazioni delle puntate del week-end in onda su Canale 5.

La Promessa: anticipazioni puntata sabato 12 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa, Jana svela a Manuel i dettagli del piano per salvare Pia, simulando la sua morte per proteggerla da ulteriori pericoli. Nel frattempo, Catalina confida a Martina la sua decisione di partire alla ricerca di Pelayo, sperando di chiudere definitivamente i conti con il passato e iniziare una nuova fase della sua vita.

Martina, dopo una lunga riflessione con Curro, prende una decisione sofferta: accetterà il matrimonio tra sua madre e Ayala. La giovane marchesina spera che questo sacrificio le permetta di liberarsi dalle grinfie del conte e di trovare finalmente la libertà. Tuttavia, le speranze di Martina vengono presto infrante dalla crudeltà di Ayala.

Il conte, infatti, rivela a Martina di non averla perdonata per le sue azioni passate. Nonostante l’accordo sul matrimonio, Ayala insiste affinché la ragazza entri comunque in convento. La notizia getta Martina nella disperazione, consapevole che il suo sacrificio è stato vano e che il conte non ha alcuna intenzione di mantenere la sua promessa.

La puntata si conclude con Martina sopraffatta dal dolore e dalla rabbia, mentre Jana e Manuel si preparano a mettere in atto il loro piano per salvare Pia. Le tensioni alla tenuta de “La Promessa” raggiungono il culmine, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e ansiosi di scoprire come si evolveranno le intricate vicende dei protagonisti.

La Promessa 12-13 aprile 2025: la puntata di domenica

Nelle cucine de La Promessa, scoppia un’accesa disputa tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope. La tensione è palpabile, ma i domestici, uniti, riescono a difendere il loro segreto sulla ripresa della produzione di marmellate, negando ogni coinvolgimento.

Nel frattempo, Don Ricardo mette in guardia Donna Petra, intimandole di stare lontana da suo figlio Santos. Il tono è severo, e Petra è costretta a prendere sul serio l’avvertimento.

In un momento di tregua, Manuel e Jana trovano un po’ di tempo per parlare del loro futuro. I due giovani si confrontano sui loro sentimenti e sui loro sogni, cercando di trovare un modo per stare insieme nonostante le difficoltà.

Contemporaneamente, Cruz tenta di cacciare Maria Antonia dalla tenuta, ma la sua amica si dimostra irremovibile. La determinazione di Maria Antonia lascia Cruz confusa e inquieta, complicando ulteriormente la loro già tesa relazione.

La Promessa: il cast principale

Di seguito il cast completo dei protagonisti della soap opera in onda su Rete 4 che ha conquistato il pubblico italiano