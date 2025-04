Netflix propone la serie tv dal titolo Glaskupan La cupola di vetro. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Svezia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di sei episodi in totale, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Glaskupan La cupola di vetro film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lisa Farzaneh. Protagonisti principali sono Lejla e Daniel interpretati rispettivamente da Léonie Vincent e Oscar Töringe. Nel cast anche Farzaneh Arastoo nel ruolo di Said.

Le riprese si sono svolte in Svezia, in particolare a Stoccolma e zone limitrofe nel territorio della capitale svedese.

La produzione è della Creative Society Production in collaborazione con Netflix e The Chimney Pot.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Glaskupan.

Glaskupan La cupola di vetro – trama della serie tv in onda su Netflix

La psicologa forense Lejla fa ritorno nel paesaggio apparentemente idilliaco ma profondamente segnato dai cambiamenti, della sua città natale. Questo ritorno a casa è tutt’altro che una confortante riunione; è un riluttante viaggio indietro nel luogo dove, anni prima, ha subito il terribile trauma della prigionia. La facciata pittoresca della città maschera una storia che Lejla ha disperatamente cercato di seppellire, un passato che continua a tormentare le sue ore di veglia e a infiltrarsi nei suoi incubi.

Il suo tentativo di ricostruire una parvenza di normalità va in frantumi quando, poco dopo il suo arrivo, un evento agghiacciante scuote la comunità nel profondo: una ragazza svanisce senza lasciare traccia. La polizia locale, alle prese con questa inquietante scomparsa, si rivolge a Lejla per la sua capacità di intuizione psicologica, riconoscendo la sua prospettiva unica e la sua comprensione del comportamento criminale.

Insieme a Valter, l’ex capo della polizia della città – una figura che porta il suo peso di indagini passate e casi irrisolti – Lejla si addentra nell’intricata rete di segreti e tensioni nascoste che si celano sotto la tranquilla superficie della città. Mentre ricostruiscono meticolosamente i frammenti della vita della ragazza scomparsa, iniziano a emergere inquietanti parallelismi tra il caso attuale e il traumatico rapimento di Lejla. Queste agghiaccianti somiglianze costringono Lejla a confrontarsi con i ricordi profondamente sepolti della sua prigionia, sfumando i confini tra la sua obiettività professionale e i suoi demoni personali.

Spoiler finale

L’indagine diventa un doppio viaggio per Lejla: una disperata corsa contro il tempo per trovare la ragazza scomparsa e una straziante discesa negli angoli più oscuri della sua psiche. Ogni indizio scoperto, ogni testimone interrogato, scalfisce le mura accuratamente costruite che ha eretto intorno al suo passato. I sospetti ricadono su vari abitanti della città, rivelando rancori di lunga data, relazioni nascoste e il potenziale per un’oscurità inimmaginabile all’interno della comunità apparentemente ordinaria.

Mentre la pressione aumenta e il mistero si infittisce, Lejla non deve solo usare il suo acuto intelletto e le sue capacità forensi per svelare la verità dietro la scomparsa della ragazza, ma deve anche trovare la forza per affrontare i fantasmi del suo passato. L’indagine la costringe a mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere sulla sua città natale e sulle persone che la abitano, portandola infine a un terrificante confronto con l’oscurità che un tempo la tenne prigioniera e che ora minaccia di consumare un’altra vita innocente.

Glaskupan La cupola di vetro: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Glaskupan La cupola di vetro e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori