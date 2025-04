Nelle prossime settimane, su Rai 1, debutta Doc. Si tratta dell’adattamento realizzato negli Stati Uniti della fiction nostrana Doc-Nelle tue mani, enorme successo di ascolti con protagonista Luca Argentero.

Doc, regista e dove è girata

Doc, proprio come la serie da cui prende origine, appartiene al genere medical drama. Ideata da Barbie Kligman, la sceneggiatura è firmata da Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli, Katie Varney e dalla già citata Kligman.

La regia, invece, è a cura di Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Marisol Adler, Amanda Row, Jono Oliver, Nicole Rubio e Michael Goi.

La prima stagione, che ha esordito lo scorso gennaio su Fox, è realizzata da Channel Road Productions, Avenue K Productions, Fox Entertainment e Sony Pictures Television. Dieci gli episodi previsti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La serie è ambientata a Minneapolis, dove si sono svolte anche le riprese.

Doc, la trama

Al centro di Doc vi è la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. Primaria di medicina interna, lavora da anni in ospedale ed è un medico eccellente, che riesce ad analizzare i sintomi dei pazienti e formulare la diagnosi corretta anche nelle situazioni più complesse.

Tuttavia, proprio come il dottor Fanti nella versione italiana, anche Larsen scarseggia per empatia e molto spesso tratta male le persone che ha intorno, sia i pazienti che i colleghi.

Tale comportamento ha causato non pochi problemi con i vertici sanitari, compreso Michael Hamda, direttore della struttura nonché ex marito del personaggio principale.

Spoiler finale

La vita di Larsen e delle persone a lei vicine, durante Doc, cambia per sempre all’improvviso. Se il protagonista della serie italiana entrava in coma dopo un’aggressione, la protagonista della rivisitazione a stelle e strisce rimane coinvolta in un grave incidente automobilistico. Le ferite riportate sono molto gravi e il personaggio principale rimane in coma per ben sette anni. Al suo risveglio, scopre di aver dimenticato tutto ciò che è avvenuto otto anni prima, compresi gli sviluppi della sua vita sentimentale e la morte dell’amato figlio di soli 7 anni.

Doc, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Doc, serie in onda prossimamente su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.