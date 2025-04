Il film Ash Cenere mortale, in onda su Prime Video, è un horror di fantascienza che mescola tensione psicologica e mistero. Il film del 2024, di genere fantascienza e horror, ha una durata di un’ora e 35 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti.

Regia e produzione del film Ash Cenere mortale

La regia di Ash Cenere mortale è affidata a Flying Lotus, noto per il suo lavoro musicale e per la sua esperienza nella regia di film sperimentali.

Il film è prodotto da XYZ Films, in collaborazione con Brainfeeder Films e Mansa Productions.

Protagonisti del film sono Riya e Brion, interpretati rispettivamente da Eiza González e Aaron Paul. Nel cast troviamo anche Iko Uwais nel ruolo di Adhi.

Dove è stato girato?

Le riprese di Ash Cenere mortale si sono svolte negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni futuristiche e scenari spaziali per creare un’atmosfera inquietante e immersiva.

Gran parte delle scene sono state girate in studi cinematografici avanzati, dove sono stati utilizzati effetti speciali innovativi per ricreare il pianeta alieno Ash. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva. Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Ash.

Trama del film Ash Cenere mortale

Su Ash, un pianeta remoto e inospitale, l’astronauta Riya si sveglia in preda al terrore: infatti, qualcosa ha sterminato brutalmente l’intero equipaggio della stazione spaziale. Confusa e disorientata, si rende conto di non ricordare con chiarezza gli ultimi eventi. Tuttavia, frammenti di memoria le suggeriscono qualcosa di inquietante, ma la verità rimane avvolta nell’oscurità.

Determinata a capire cosa sia successo, Riya inizia a esplorare la base, scoprendo indizi che sembrano condurla sempre più vicino a un orrore che va oltre la sua comprensione. Di conseguenza, ogni ombra nasconde un potenziale pericolo e la paranoia inizia a crescere dentro di lei, alimentata dal senso di solitudine e dall’incapacità di distinguere il reale dall’illusione.

Nel frattempo, un misterioso soccorritore, Brion, viene inviato per riportarla in salvo. Ciononostante, Riya non riesce a fidarsi di lui. È lì per aiutarla oppure fa parte di qualcosa di più grande e inquietante? In effetti, ogni parola, ogni gesto di Brion alimenta il sospetto, e Riya è costretta a prendere decisioni rischiose per sopravvivere.

Spoiler finale

Man mano che la storia si sviluppa, la protagonista si rende conto che il vero nemico potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginasse. I suoi ricordi, la missione e la stessa natura del pianeta Ash si intrecciano in un incubo in cui nulla è ciò che sembra.

Ash Cenere mortale: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Ash – Cenere mortale con i rispettivi personaggi: