La nuova stagione di You 5, serie tv Netflix basata sui romanzi di Caroline Kepnes, promette di essere l’ultima e più intensa avventura di Joe Goldberg. Dopo anni di omicidi, ossessioni e nuove identità, Joe potrebbe finalmente trovarsi di fronte alla sua resa dei conti. Con il debutto su Netflix il 24 aprile 2025, i fan si chiedono: riuscirà a farla franca un’ultima volta?

Dove eravamo rimasti?

Nella quarta stagione, Joe si era trasferito a Londra sotto la falsa identità del professore Jonathan Moore. Qui aveva affrontato un nuovo serial killer, il “Mangiatore Ricco”, solo per scoprire che era lui stesso. Alla fine, è riuscito a insabbiare i suoi crimini e tornare a New York con Kate Lockwood, erede di un potente impero finanziario.

Ora Joe è più influente che mai, protetto dal denaro e dalle conoscenze di Kate. Ma il suo passato non resta sepolto troppo a lungo. Qualcuno sa la verità e potrebbe essere pronto a rivelarla.

Trama della serie tv You 5

Joe Goldberg è tornato a casa, a New York, il luogo in cui tutto ha avuto inizio. Dopo essere riuscito a sfuggire alla giustizia in Europa e aver ricostruito una vita apparentemente perfetta al fianco di Kate Lockwood, ereditaria di un impero finanziario, Joe si trova ora immerso in una realtà che sembra finalmente offrirgli stabilità. Ma la tranquillità è un’illusione fragile, e il suo passato, disseminato di segreti e crimini, è pronto a tornare a galla.

Joe non è più solo il cacciatore, colui che manipola e perseguita le sue ossessioni fino a spezzarle. Questa volta, è anche la preda. Le sue azioni hanno lasciato tracce impossibili da cancellare, e vecchie vittime, persone che ha tradito o che conoscono la verità, stanno cominciando a connettere i puntini. Il cerchio si stringe e, per la prima volta, Joe potrebbe trovarsi davvero in pericolo.

Tra gli ostacoli più pericolosi si cela un volto familiare che minaccia di svelare tutto. Alcuni ipotizzano il ritorno di Marianne Bellamy, l’artista parigina che Joe ha imprigionato e che è riuscita a fuggire, oppure Nadia Farran, la studentessa che aveva provato a smascherarlo nella quarta stagione ma che è stata messa fuori gioco con un’accusa costruita ad arte. Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare da un nuovo personaggio: la detective Marquez, una poliziotta ostinata che non accetta mezze verità e che sembra determinata a incastrarlo.

Spoiler finale

Mentre Joe cerca disperatamente di mantenere intatto il suo fragile castello di bugie, si trova di fronte a una crisi personale. Il suo bisogno di controllo è più forte che mai, ma la sua mente comincia a vacillare. Il rimorso e l’ossessione si intrecciano, e per la prima volta Joe si chiede se possa davvero cambiare, o se sia destinato a distruggere tutto ciò che tocca.

You 5 serie tv: il cast e i nuovi personaggi

Penn Badgley torna come Joe Goldberg, accompagnato da Charlotte Ritchie (Kate Lockwood). Tra le nuove aggiunte al cast troviamo:

Madeline Brewer nel ruolo di Bronte , una scrittrice che lavora nella libreria di Joe.

nel ruolo di , una scrittrice che lavora nella libreria di Joe. Anna Camp nel doppio ruolo delle gemelle Raegan e Maddie , entrambe con un oscuro interesse per Joe .

nel doppio ruolo delle gemelle e , entrambe con un oscuro interesse per . Griffin Matthews come Teddy Lockwood, cognato di Joe e forse l’unico membro onesto della famiglia.

Cosa aspettarsi dal finale?

La quinta stagione di You segna la fine di Joe Goldberg. Per anni, è riuscito a scappare dalle conseguenze dei suoi crimini, ma questa volta tutto potrebbe crollare. Netflix ha lasciato intendere che “nessuno è al sicuro” e che il finale sarà un punto di non ritorno.

Joe troverà un modo per scappare ancora? O finalmente dovrà affrontare la giustizia? I fan dovranno aspettare il 24 aprile 2025 per scoprirlo.