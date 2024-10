Maquina Il pugile su Disney+ dal 9 ottobre: trama, cast e curiosità

Mercoledì 9 ottobre, su Disney+, è rilasciata alla visione Maquina Il pugile. La serie, come sempre, è trasmessa nel nostro paese dalle ore 09:00.

Maquina Il pugile, regista e dove è girata

Maquina Il pugile è una produzione originale del Messico. La fiction, pubblicata oltre che in Italia anche in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo, è realizzata dalla società Searchlight Television. I produttori esecutivi sono Diego Luna e Gael Garcia Bernal.

Appartenente al genere drammatico, la prima stagione è composta da sei episodi. Ognuno di questi ha una durata di un’ora. A differenza di ciò che spesso avviene, Disney+ ha deciso di pubblicare le puntate tutte insieme, la mattina di mercoledì 9 ottobre. Le riprese si sono svolte a Città del Messico, dove è ambientata anche la trama. La regia è a cura di Gabriel Ripstein.

Maquina Il pugile, la trama

Al centro della fiction c’è il personaggio di Esteban Osuna, noto con il soprannome La Maquina. Quest’ultimo è un pugile che, dopo un periodo di grande successo, si ritrova ora a dover fare i conti con una serie di fallimenti. La sua carriera, infatti, è in discesa ed ha una sola possibilità per ribaltare la situazione. Il suo amico nonché agente Andy Lujan è riuscito a procurargli un match molto importante: se riuscirà a vincere, potrebbe passare alla storia.

Il suo incontro, però, è destinato ad essere fondamentale non solo per l’aspetto sportivo. A causa delle interferenze di una pericolosa organizzazione criminale, la sfida del personaggio principale rischia di trasformarsi in una lotta per la sopravvivenza.

Spoiler finale

In Maquina Il pugile, le attenzioni dei criminali non si concentrano solo sul protagonista, ma anche sulla sua famiglia. Il boxer deve fare di tutto per vincere e salvare la vita della ex moglie Irasema. Quest’ultima, per la quale prova ancora un forte legame, è una giornalista che sta effettuando una inchiesta sul lato oscuro del mondo del pugilato. Irasema, in particolare, sta per entrare in contatto con una realtà decisamente molto pericolosa.

Maquina Il pugile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Maquina Il pugile, serie tv in onda nel nostro paese sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+ a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 9 ottobre.