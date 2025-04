Il film The Roundup, diretto da Lee Sang-yong, è un thriller d’azione, in onda su Rai 4, che mescola crimine e adrenalina. È il sequel di The Outlaws e il secondo capitolo della serie Crime City. Il film del 2022, di genere Azione e Crime, ha una durata di 106 minuti ed è prodotto in Corea del Sud.

Regia e produzione del film The Roundup

La regia di The Roundup è affidata a Lee Sang-yong, mentre la sceneggiatura è scritta da Kim Min-seong.

Il film è prodotto da Hong Film, B.A. Entertainment e Big Punch Pictures, con una distribuzione internazionale curata da ABO Entertainment e Megabox.

Protagonisti del film sono Ma Seok-do e Kang Hae-sang, interpretati rispettivamente da Ma Dong-seok e Son Suk-ku. Nel cast troviamo anche Choi Gwi-hwa nel ruolo del Capitano Jeon Il-man.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Roundup si sono svolte principalmente in Vietnam e Corea del Sud, sfruttando location urbane e naturali per ricreare l’atmosfera del film.

Gran parte delle scene sono state girate a Ho Chi Minh City, con ambientazioni che enfatizzano il senso di tensione e azione vissuto dai protagonisti. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva, il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Crime City 2.

Trama del film The Roundup

Il quartier generale della polizia di Seoul è in fermento. Un’atmosfera di preoccupazione e urgenza aleggia tra gli uffici. Il motivo? Kang Hae-sang, un criminale di efferata violenza e astuzia diabolica, è riuscito a dileguarsi oltre i confini nazionali, trovando rifugio nel labirintico tessuto urbano di Ho Chi Minh City, in Vietnam. Le autorità coreane, consapevoli della pericolosità del soggetto e della potenziale escalation criminale legata alla sua fuga, decidono di affidare questo delicato e rischioso compito a un uomo con un curriculum impeccabile in fatto di cattura di criminali: il detective Ma Seok-do.

Ma non si tratta di una semplice formalità di estradizione. Le informazioni frammentarie giunte dalla capitale vietnamita dipingono un quadro inquietante. Si sussurra di una scia di violenza inaudita che sta terrorizzando la comunità coreana di turisti e residenti, omicidi brutali e inspiegabili che portano la firma di una ferocia inaudita. Il sospetto principale di questa spirale di terrore? Proprio Kang Hae-sang.

Consapevole della complessità e della potenziale pericolosità della situazione, il dipartimento di polizia decide di affiancare a Ma Seok-do una squadra fidata e competente. Uomini e donne che hanno già dimostrato sul campo il loro valore e la loro lealtà al burbero ma infallibile detective. Insieme, formano un’unità d’élite con un unico obiettivo: rintracciare Kang Hae-sang, assicurarlo alla giustizia coreana e, soprattutto, fermare la spirale di sangue che sta insanguinando Ho Chi Minh City.

Spoiler finale

La missione è chiara, ma le incognite sono molteplici. Si troveranno ad operare in un territorio straniero, con giurisdizioni diverse e possibili ostacoli burocratici. Dovranno muoversi con cautela ma anche con rapidità, perché ogni giorno che passa potrebbe significare una nuova vittima. Ma Seok-do, con la sua intuizione acuta e i suoi metodi poco ortodossi ma incredibilmente efficaci, sa che questa non sarà una semplice cattura. Intuisce che dietro la fuga di Kang Hae-sang e gli orribili omicidi si cela qualcosa di più grande, una rete di crimini e corruzione che potrebbe estendersi ben oltre i confini del Vietnam.

Mentre l’aereo solca i cieli verso Ho Chi Minh City, Ma Seok-do stringe i pugni. Sa che la strada sarà lunga e piena di pericoli, ma la sua determinazione è incrollabile. Riportare Kang Hae-sang in Corea non è più solo un compito, ma una promessa fatta alle vittime e un imperativo morale. La giustizia, a modo suo, arriverà, anche nel cuore pulsante e sconosciuto di una città straniera.

The Roundup: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film The Roundup con i rispettivi personaggi: