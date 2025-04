Il film Napoli – New York, diretto da Gabriele Salvatores, è un toccante racconto di speranza e coraggio, in onda su Sky Cinema Uno, ispirato a un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Il film del 2024, di genere drammatico, romantico e avventura, ha una durata di 105 minuti ed è prodotto in Italia.

Regia e produzione del film Napoli – New York

La regia di Napoli – New York è affidata a Gabriele Salvatores, celebre per il suo lavoro in pellicole come Mediterraneo e Io non ho paura.

Il film è prodotto da Indiana Production, in collaborazione con Rai Cinema e altre case di produzione italiane, garantendo una narrazione visivamente ricca e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Celestina e Carmine, interpretati rispettivamente da Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Nel cast troviamo anche Pierfrancesco Favino nel ruolo di un emigrante italiano.

Dove è stato girato?

Le riprese di Napoli – New York si sono svolte in Italia e Stati Uniti, sfruttando location autentiche per ricreare l’atmosfera dell’immediato dopoguerra.

Gran parte delle scene sono state girate a Napoli, tra le macerie della città devastata dalla guerra, e a New York, dove i protagonisti affrontano le sfide di una nuova vita. Grazie alla sua narrazione avvincente e alla qualità visiva, il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Napoli – New York.

Trama del film Napoli – New York

Nella Napoli del 1949, segnata dalle cicatrici della guerra e dalla povertà, vivono Celestina, una bambina di nove anni con occhi saggi, e Carmine, un dodicenne scaltro con un’anima adulta. La loro quotidianità è fatta di espedienti per sopravvivere tra le macerie. La speranza per Celestina ha il volto di sua sorella maggiore, emigrata in America. Le sue rare lettere alimentano il sogno di una vita migliore.

Una notte, illuminati dalla luna sul porto, Celestina e Carmine prendono una decisione audace: imbarcarsi clandestinamente su una nave per New York. Il viaggio si trasforma in un microcosmo dell’Italia del dopoguerra, un’umanità dolente stipata nella stiva. Tra volti segnati e occhi speranzosi, i due bambini stringono un forte legame, affrontando insieme la fame, la paura di essere scoperti e la crescente nostalgia.

Ogni giorno sulla nave è una prova, ma anche un’opportunità di crescita. Imparano a decifrare il mondo degli adulti e a creare inaspettati legami con altri emigranti. Incontrano figure ambigue e anime generose che offrono conforto.

Spoiler finale

L’arrivo a New York è un’esplosione di luci e suoni, un mondo alieno. La ricerca della sorella di Celestina si rivela ardua in un labirinto di incertezze. Nella nuova realtà, Celestina e Carmine fanno appello alla loro resilienza. La loro innocenza è messa a dura prova, ma la loro amicizia si rafforza, diventando un faro nel mondo sconosciuto.

Napoli – New York: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Napoli – New York con i rispettivi personaggi: