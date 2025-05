La prima serata di Rai 1 è occupata, per due settimane consecutive, dal format Techetechete A gentile richiesta. Gli speciali, al via alle 21:20, sono proposti dalla rete ammiraglia il 3 e il 10 maggio.

Techetechete A gentile richiesta, i contenuti mostrati richiesti dal pubblico a casa

Techetechete A gentile richiesta è uno spin off di Techetechete, format che da tempo occupa la fascia dell’access prime time estivo di Rai 1.

Anche i due speciali di prima serata sono basati interamente sui filmati e i contributi contenuti nelle grandi teche della TV di Stato. La novità, come intuibile dal titolo A gentile richiesta, è che tutto ciò che è mostrato nel corso dei due speciali è stato scelto e richiesto direttamente dal pubblico a casa, mediante delle video richieste.

Techetechete A gentile richiesta è una realizzazione originale della Rai. Il programma è scritto da Emilio Levi, Francesco Valitutti e Luca Rea. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

Un modo per festeggiare i 70 anni della Rai

Techetechete A gentile richiesta mira ad omaggiare la storia della grande famiglia della Rai. L’azienda, nel gennaio dello scorso anno, ha festeggiato i 70 anni dalla sua nascita, in quanto le trasmissioni regolari sono partite il 3 gennaio del 1954.

Nei decenni, le reti Rai hanno raccontato i grandi eventi della storia italiana, contribuendo a formare l’opinione pubblica e ad informare ed educare i cittadini. Sono decine i format tv che sono rimasti nella storia del nostro paese, così come i grandi giornalisti e conduttori, fra cui Pippo Baudo e Mike Bongiorno, ovvero due fra i padri fondatori del piccolo schermo.

A gentile richiesta si trasforma in un gioco della memoria, nel quale il pubblico a casa esprime il desiderio di riascoltare alcune canzoni e di rivedere alcune trasmissioni storiche.

Techetechete A gentile richiesta, le richieste dei vip

In Techetechete A gentile richiesta è dato spazio alle richieste del pubblico a casa, ma anche delle maestranze della TV di Stato, come registi, autori, cameramen, montatori e sarte. Inoltre, sono accolte le richieste arrivate da celebrità della Rai stessa, a partire dal comico Nino Frassica e dal giornalista Massimo Giletti. Coinvolti nel format anche amatissimi conduttori della TV di Stato, fra cui Marco Liorni, Antonella Clerici, Mara Venier e Milly Carlucci. Infine, a questo lungo elenco si unisce anche il nome di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.