Il film Tin Soldier, diretto da Brad Furman, è un thriller d’azione del 2025 che esplora il lato oscuro della manipolazione e della guerra. Il film va in onda su Prime Video. Con una durata di 86 minuti, racconta la storia di The Bokushi, un leader enigmatico che guida un gruppo di veterani di guerra in un programma segreto, attirando l’attenzione del governo.

I protagonisti del film sono The Bokushi, interpretato da Jamie Foxx, e Ashburn, interpretato da Robert De Niro. Accanto a loro, un cast di talento che include Scott Eastwood, John Leguizamo, Rita Ora e Shamier Anderson.

Regia e produzione del film Tin Soldier

La regia di Tin Soldier è affidata a Brad Furman, noto per film come The Lincoln Lawyer e Runner Runner. La sceneggiatura è scritta da Jess Fuerst e Brad Furman, che hanno costruito una storia ricca di tensione e colpi di scena.

Il film è prodotto da Unified Pictures, Current Entertainment e Romulus Entertainment, con un budget stimato di 45 milioni di dollari.

Trama del film Tin Soldier

The Bokushi, interpretato da Jamie Foxx, è un leader carismatico che offre ai veterani di guerra un programma esclusivo per aiutarli a trovare uno scopo nella vita. Tuttavia, il governo inizia a preoccuparsi per la rapida crescita di questo gruppo, composto da soldati altamente addestrati e devoti alla causa.

Mentre il governo cerca di smantellare l’organizzazione, Ashburn, interpretato da Robert De Niro, guida una missione per infiltrarsi nel gruppo e scoprire la verità dietro il culto di The Bokushi. Nel frattempo, Nash, interpretato da Scott Eastwood, si trova diviso tra la lealtà verso il suo comandante e la consapevolezza che qualcosa di oscuro si cela dietro il programma.

Il film è un mix di azione, suspense e dramma psicologico, con sequenze spettacolari e una narrazione intensa che esplora il confine tra giustizia e manipolazione.

Dove è stato girato?

Le riprese di Tin Soldier si sono svolte principalmente in Grecia, con location suggestive che includono:

Prosotsani , una cittadina vicino al fiume Aggitis, utilizzata per le scene ambientate nella fortezza di The Bokushi.

, una cittadina vicino al fiume Aggitis, utilizzata per le scene ambientate nella fortezza di The Bokushi. Drama , dove sono state girate sequenze d’azione e combattimenti.

, dove sono state girate sequenze d’azione e combattimenti. Thessaloniki, che ha ospitato gran parte delle riprese urbane.

Tin Soldier: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Tin Soldier con i rispettivi personaggi: