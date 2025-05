Da qualche giorno, sulle emittenti televisive italiane è in rotazione la pubblicità di Poste Italiane dal titolo Caro amico ti scrivo. Come intuibile già dal nome, la produzione verte intorno ad no dei brani più celebri del cantautore Lucio Dalla.

Pubblicità Poste Italiane Caro amico ti scrivo, chi ha realizzato lo spot

La pubblicità di Poste Italiane dal titolo Caro amico ti scrivo è realizzata dalla casa di produzione Akita. La parte creativa, invece, è ideata e firmata dalla Saatchi & Saatchi. Colui che è presente dietro la macchina da presa dello spot è Ago Panini, che in passato curato la regia di numerose altre produzioni.

Poste Italiane, con la pubblicità, ha avviato una campagna di comunicazione cross-mediale, che non coinvolge solamente la televisione, ma anche i media digitali. Lo spot, nella sua versione integrale, ha una durata di un minuto.

Una campagna comunicativa che guarda agli Internazionali di Tennis

La pubblicità dal titolo Caro amico ti scrivo intende focalizzarsi sulla capacità logistica della società. Un settore che è fondamentale per la società e nel quale sono impiegati migliaia di dipendenti in tutto il paese.

Inoltre, Poste Italiane ha deciso di lanciare tale comunicazione, la cui trama verte intorno al tennis, in concomitanza con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Stiamo parlando degli Internazionali BNL di Roma, appuntamento tennistico più importante del nostro paese.

Pubblicità Poste Italiane Caro amico ti scrivo, la descrizione e la recensione

La pubblicità di Poste Italiane racconta la storia di due amici, che in età adulta si rincontrano proprio grazie al lavoro quotidiano dei dipendenti della società.

Il protagonista, in particolare, trova, a casa, un pacco contenente un cappello del tennis club che frequentava, da giovane, con l’amico Piero. Decide, allora, di scrivergli una lettera ed inviargli, tramite pacco postale, proprio il copricapo.

Il personaggio principale, scopre, poi che l’amico è divenuto un tennista e che deve partecipare ad una competizione. Sceglie, allora, di prendere la macchina e raggiungerlo, per andare a fare il tifo direttamente dagli spalti.

Tutto questo avviene sulle note della musica di Caro amico ti scrivo di Lucio Dalla, con un testo, però, modificato e reso coerente con la narrazione dello spot. Una scelta stilistica senz’altro azzeccata, che conferisce del fascino all’intera produzione e che attira senz’altro l’attenzione dello spettatore.

Inoltre, Poste Italiane conferma per l’ennesima volta la volontà di creare delle pubblicità nelle quali prevale il lato emozionale. Il risultato finale è ineccepibile dal punto di vista tecnico e centra in pieno il suo obiettivo, che non è promuovere un servizio specifico, ma celebrare le proprie capacità e rafforzare la propria immagine.