Il film The Beekeeper, diretto da David Ayer, è un thriller d’azione del 2024 con protagonista Jason Statham. Il film va in onda su Sky Cinema Uno. Con una durata di 105 minuti, racconta la storia di un ex agente operativo che si vendica di una truffa informatica, scoprendo una rete criminale molto più grande di quanto immaginasse.

I protagonisti del film sono Adam Clay, interpretato da Jason Statham, e Verona Parker, interpretata da Emmy Raver-Lampman. Accanto a loro, un cast di talento che include Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Jemma Redgrave, Minnie Driver, Phylicia Rashād e Bobby Naderi.

Regia e produzione del film The Beekeeper

La regia di The Beekeeper è affidata a David Ayer, mentre la sceneggiatura è scritta da Kurt Wimmer.

Il film è prodotto da Bill Block, Chris Long, Jason Statham, Kurt Wimmer e David Ayer, con la produzione curata da Cedar Park Studios e Miramax.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Beekeeper si sono svolte principalmente nel Regno Unito, con location chiave in Kent e altre zone limitrofe dell’Inghilterra.

Queste ambientazioni hanno contribuito a creare un’atmosfera intensa e realistica, perfetta per il tono del film.

Trama del film The Beekeeper

Nella tranquillità della sua casa di campagna, l’insegnante in pensione Eloise Parker trascorre i suoi giorni da sola, con l’unica compagnia del suo inquilino, Adam Clay, un uomo taciturno e dedito alla cura delle api. La serenità di Eloise viene bruscamente spezzata quando cade vittima di una sofisticata truffa informatica. In un istante, i suoi risparmi di una vita, oltre due milioni di dollari destinati a un fondo di beneficenza per bambini, svaniscono nel nulla, lasciandola in un baratro di disperazione. Devastata dal senso di colpa e dalla perdita, Eloise compie un gesto estremo e si toglie la vita.

Adam, sconvolto dalla tragica morte della sua affittuaria, inizia a indagare sulla vicenda. Scopre che il gruppo responsabile della truffa è già nel mirino dell’FBI, ma le indagini sembrano arenarsi di fronte alla loro abilità nel nascondersi e nel cancellare le proprie tracce nel labirinto del cyberspazio. Il desiderio di giustizia per Eloise divampa in Adam come un incendio. Determinato a far pagare i colpevoli, prende una decisione drastica: contatta i Beekeepers, una misteriosa e potente organizzazione segreta che opera al di fuori della legge, votata a ristabilire un certo tipo di “equilibrio” quando il sistema fallisce.

Spoiler finale

La sete di vendetta di Adam lo porta inevitabilmente a scontrarsi con i vertici dell’organizzazione criminale. Si trova faccia a faccia con Derek Danforth, il giovane e spietato capo della rete di truffatori, un uomo che si sente intoccabile grazie alle sue ricchezze e alle sue influenti conoscenze. A proteggere gli interessi della famiglia Danforth c’è anche Wallace Westwyld, un ex direttore della CIA con un passato oscuro e legami profondi con il potere.

Per Adam, la strada verso la giustizia si trasforma in un percorso irto di pericoli. Deve affrontare inseguimenti mozzafiato, combattimenti brutali e nemici astuti e senza scrupoli. Ma la sua determinazione è incrollabile. Con le abilità uniche apprese nella sua misteriosa vita precedente e il supporto segreto dei Beekeepers, Adam è pronto a smantellare l’intera organizzazione criminale, risalendo la catena di comando fino a raggiungere Derek Danforth e Wallace Westwyld, per vendicare la morte di Eloise e riportare un fragile senso di giustizia in un mondo sempre più vulnerabile alle minacce invisibili del crimine informatico.

The Beekeeper: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film The Beekeeper con i rispettivi personaggi: