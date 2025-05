Stasera in tv martedì 13 maggio 2025. Su Rai2, il programma musicale Eurovision Song Contest 2025. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Max Angioni, Le Iene.

Stasera in tv martedì 13 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Simon Coleman, con Jean-Michel Tinivelli, Alika Del Sol, Romane Libert. Titolo dell’episodio di stasera, “Ultimo ballo”. Simon (Jean-Michel Tinivelli), con la collaborazione di Chloè, deve risolvere un complicato caso di omicidio con scambio di persona avvenuto all’interno dell’Accademia di Danza della città. Nel frattempo, vorrebbe dire ai suoi nipoti che ha una relazione sentimentale con l’insegnante di Violette.

Su Rai2, alle 21.00, la nuova edizione del programma musicale Eurovision Song Contest 2025. A Basilea, in Svizzera, va in scena la prima semifinale della gara che quest’anno vede la partecipazione di 37 Paesi. Tra i 18 artisti che si esibiscono questa sera, anche Gabry Ponte che, con “Tutta l’Italia”, rappresenta San marino e l’estone Tommy Cash con la discussa “Espresso Macchiato”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Duilio Giammaria propone una grande indagine tra scienza, cultura gastronomica, arte e politica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il cibo? Se è vero che siamo ciò che mangiamo, chi siamo diventati oggi? Che cosa si nasconde dietro ad un’offerta che promette di essere “sana e naturale”?

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’inizio del nuovo papato è l’argomento principale in tutti i talk di approfondimento di ogni fascia oraria. Non fa differenza quello condotto da Bianca Berlinguer, che come sempre fa commentare i fatti della settimana a Mauro Corona, collegato da Erto, paese montano nel Friuli-Venezia Giulia.

Su Canale 5, alle 2120, la terza puntata della fiction Maria Corleone 2, con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino. Don Luciano, in carcere, ha bisogno di soldi per garantirsi una protezione da Don Saro Zerilli. Per questo motivo chiede a Maria (Rosa Diletta Rossi) di riprendere il narcotraffico. Luca reagisce alla scelta di Maria di trasferirsi a Roma portando avanti la causa legale per l’affidamento.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un altro martedì con il programma condotto da Max Angioni. In scaletta c’è sempre spazio per i monologhi. Tra i più recenti, quello di Andrea Pezzi: “Che cosa è un essere umano? E’ una domanda che ci facciamo da sempre ma oggi, con l’intelligenza artificiale, rispondere è questione di sopravvivenza”.

Su La7, alle 21.15, Di martedì. I futuri rapporti fra la Chiesa e l’Italia alla luce del nuovo Pontefice sono stati fra gli argomenti dibattuti da Giovanni Floris. Che potrebbe tornare anche sui contatti fra Trump e Zelensky alla luce dell’incontro avvenuto ai funerali di Papa Bergoglio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Ultime due puntate della seconda edizione del reality con Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene da preparare insieme. Due speciali che svelano cosa avviene dopo i pasti, tra brindisi e i ricordi delle fatiche nella realizzazione delle puntate.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Rivediamo la prima puntata della seconda stagione dello spin-off di Primo appuntamento. Fra i single accolti a bordo da Flavio Montrucchio ci sono Edoardo, Antonella e Angelo, noto influencer.

I film di questa sera martedì 13 maggio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Roberto De Paolis, Princess, con Glory Kevin. Princess è una giovane clandestina nigeriana che si prostituisce nella periferia di una città. Un giorno, però, la ragazza litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Oliver Hirschbiegel, La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz. Berlino, 1945. Gli ultimi giorni di vita di Hitler in un bunker sotto la Cancelleria. Al suo fianco un gruppo di fedelissimi, tra cui i Goebbels, Eva Braun e la segretaria Junge.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Longdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2022, di Darren Le Gallo, Sam & Kate, con Jake Hoffman, Schuyler Fisk. Sam torna nella cittadina natale per prendersi cura del padre malato, Bill. Mentre è a casa, Sam s’innamora di una donna del posto, Kate. Allo stesso tempo Bill S’invaghisce di Tina, la madre di Kate.

Stasera in tv martedì 13 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Miles Joris-Peyrafitte, Dreamland, con Margot Robbie, Finn Cole. Texas, Anni 30. Eugene, giovane cacciatore di taglie, è combattuto tra l’aiutare o il catturare una seducente rapinatrice di banche che si nasconde nella sua cittadina.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Hirokazu Kore’Eda, L’innocenza, con Soya Kurokawa. Minato frequenta la quinta elementare e ha una madre single molto apprensiva. Un giorno il bambino torna da scuola e ha uno strano comportamento: la donna cerca di capire cosa sta succedendo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Guy Ritchie, King Arthur: Il potere della spada, con Charlie Hunnan, Jude Law. Il giovane Arthur cresce nei vicoli di Londonium all’oscuro delle sue origini, finché un giorno non riesce ad estrarre la spada di Excalibur. Ma gestire il potere non sarà facile