Martedì 13 maggio, su Rai 2, è in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. La manifestazione, quest’anno, si svolge in Svizzera, paese che ha ottenuto il diritto ad ospitare la kermesse dopo la vittoria dello scorso anno.

Eurovision Song Contest 2025 prima semifinale, chi sono i conduttori

L’Eurovision Song Contest 2025, al via oggi con la prima semifinale, si svolge presso la St. Jakobshalle, arena situata a Basilea.

Coloro che hanno il compito di guidare entrambe le semifinali sono Hazel Brugger e Sandra Studer. Esse sono le padrone di casa anche della finale del 17 maggio. Per l’occasione, al duo si unisce Michelle Hunziker, attualmente impegnata tutti i giorni, su Canale 5, con il telegiornale satirico Striscia la Notizia!.

Sono quindici gli artisti in gara

In totale, all’Eurovision Song Contest 2025 presenziano 37 paesi provenienti dall’Unione Europea e non solo. Di essu, sei sono già automaticamente qualificati alla finalissima del sabato. Si tratta delle cosiddette Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, alle quali si unisce anche la Svizzera, Stato ospitante.

Tutte le altre nazioni sono suddivise nelle due semifinali, durante le quali si esibiscono con l’obiettivo di qualificarsi alla finale. I primi dieci classificati di ognuna delle due semifinale staccano il pass per la finale. Gli altri, invece, sono eliminati. Sono i telespettatori a casa, mediante televoto, a decretare l’esito della gara.

Nella prima semifinale affrontano la sfida i seguenti cantanti:

Vaeb con Ròa: Islanda; Justyna Steczkowska con Gaja: Polonia; Klemen con How Much Time Do We Have Left: Slovenia; Tommy Cash con Espresso Macchiato: Estonia; Ziferblat con Bird of Pray: Ucraina; KAJ con Bara badu bastu: Svezia; Napa con Deslocado: Portogallo; Kyle Alessandro con Lighter: Norvegia; Red Sebastian con Strobe Lights: Belgio; Mamagama con Run with U: Azerbaigian; Gabry Ponte con Tutta l’Italia: San Marino; Shkodra Elektronike con Zjerm: Albania; Claude con C’est la vie: Paesi Bassi; Marko Bosnjak con Poison Cake: Croazia; Theo Evan con Shh: Cipro.

Ad essi si uniscono, fuori gara ma con possibilità di televoto, anche la Spagna (con Esa Diva di Melody), la Svizzera (con Voyage di Zoe Me) e l’Italia, con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro.

Eurovision Song Contest 2025 prima semifinale, la diretta su Rai 2

Nel nostro paese, la prima semifinale è visibile in diretta, dalle ore 21:00, su Rai 2. Inoltre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite la piattaforma Rai Play.

I narratori italiani che raccontano tutto ciò che avviene sul palco sono il veterano Gabriele Corsi, alla sua quinta edizione da narratore, e la new entry Big Mama, che prende il posto di Mara Maionchi.