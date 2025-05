La serie tv Bad Thoughts, creata da Tom Segura, è una dark comedy statunitense del 2025, che mescola umorismo irriverente e satira sociale. La serie va in onda su Netflix a partire dal 13 maggio 2025, con una stagione composta da sei episodi.

I protagonisti della serie sono Tom Segura, che interpreta vari personaggi, Daniella Pineda, nel ruolo di Mrs. King, e Robert Iler, nel ruolo di Evan. Accanto a loro, un cast di talento che include Shea Whigham, Christina Pazsitzky, Kirk Fox, Ryan Sickler, Bobby Lee, Malin Barr e Sarah Burns.

Regia e produzione della serie tv Bad Thoughts

La regia di Bad Thoughts è affidata a Tom Segura, Rami Hachache e Jeremy Konner.

La serie è prodotta da Your Mom’s House, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Bad Thoughts si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente in Los Angeles, California.

Los Angeles : molte scene sono state girate in studi cinematografici e location urbane, enfatizzando l’atmosfera surreale e satirica della serie.

: molte scene sono state girate in studi cinematografici e location urbane, enfatizzando l’atmosfera surreale e satirica della serie. Hollywood: alcune sequenze sono ambientate in locali notturni e ambienti tipici dell’industria dell’intrattenimento.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera unica, perfetta per il tono della serie.

Trama della serie tv Bad Thoughts

Bad Thoughts sembra una serie davvero interessante e audace, un vero e proprio cocktail di assurdità, umorismo nero e pungente critica sociale! L’idea di episodi autoconclusivi che si immergono in situazioni grottesche e imprevedibili ricorda sicuramente lo stile di “Black Mirror” per la sua natura provocatoria e la capacità di mettere a disagio lo spettatore, ma con una vena di irriverenza e satira che potrebbe avvicinarla anche allo “Chappelle’s Show“, seppur in un contesto narrativo diverso.

L’elemento chiave sembra essere la messa in discussione della moralità e delle convenzioni sociali attraverso questi scenari estremi. Ci si può immaginare come ogni episodio possa prendere una piega inaspettata, portando i personaggi a confrontarsi con dilemmi etici surreali e con le conseguenze spesso esilaranti, ma anche inquietanti, delle loro azioni o delle circostanze in cui si trovano catapultati.

La varietà dei temi, che spaziano dalla satira politica alle dinamiche familiari, fino alle ripercussioni inattese di scelte apparentemente insignificanti, promette una serie dinamica e capace di sorprendere ad ogni episodio. Questa struttura antologica, con storie e personaggi sempre nuovi, permette di esplorare un ampio spettro di “cattivi pensieri” e di angolazioni sulla società contemporanea, senza la necessità di seguire una trama orizzontale.

Se realizzata con intelligenza e una buona dose di coraggio narrativo, Bad Thoughts potrebbe davvero distinguersi per la sua originalità e per la sua capacità di far riflettere il pubblico su temi importanti, pur intrattenendo con il suo umorismo nero e le sue situazioni fuori dagli schemi. Sarebbe interessante scoprire chi sono i creatori e gli attori coinvolti in un progetto così ambizioso!

Bad Thoughts: il cast completo della serie tv

