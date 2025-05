La serie tv Sorelle sbagliate, creata da Olivia Milch e Regina Corrado, è un thriller drammatico del 2025, basato sul romanzo The Better Sister di Alafair Burke. La miniserie in 8 episodi è disponibile su Prime Video dal 29 maggio 2025.

I protagonisti della serie tv sono Chloe Taylor, interpretata da Jessica Biel, e Nicky Macintosh, interpretata da Elizabeth Banks. Accanto a loro, un cast di talento che include Corey Stoll, Kim Dickens, Maxwell Acee Donovan, Bobby Naderi, Gabriel Sloyer, Gloria Reuben, Matthew Modine e Lorraine Toussaint.

Regia e produzione della serie tv Sorelle sbagliate

La regia di Sorelle sbagliate è affidata a Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è scritta da Olivia Milch e Regina Corrado.

La serie tv è prodotta da Amazon MGM Studios, Brownstone Productions, Fortunate Jack Productions, Iron Ocean Films e Tomorrow Studios.

Dove è stata girata?

Le riprese di Sorelle sbagliate si sono svolte principalmente a New York, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono thriller della serie:

Manhattan : molte scene sono state girate nei quartieri residenziali e negli uffici di Chloe.

: molte scene sono state girate nei quartieri residenziali e negli uffici di Chloe. Brooklyn : utilizzato per le sequenze legate alla vita di Nicky e ai suoi problemi finanziari.

: utilizzato per le sequenze legate alla vita di Nicky e ai suoi problemi finanziari. Set ricostruiti in studio: impiegati per le scene interne degli interrogatori e delle indagini.

Trama della serie tv Sorelle sbagliate

Chloe Taylor ha tutto: una carriera brillante, un marito affascinante di nome Adam Macintosh e un figlio adolescente, Ethan, che è la sua gioia. La loro casa elegante è il simbolo di una vita costruita con successo, dove ogni dettaglio sembra al suo posto. Eppure, sotto la superficie levigata, si nascondono crepe che Chloe si sforza di ignorare.

Dall’altra parte della città, sua sorella, Nicky Macintosh, vive una realtà ben diversa. La sua esistenza è una lotta costante per arrivare a fine mese e rimanere pulita, intrappolata in un passato che non smette di perseguitarla. Le due sorelle, un tempo inseparabili, si sono allontanate nel corso degli anni, divise da scelte di vita e rancori silenziosi.

La distanza, però, viene annullata da un evento sconvolgente: Adam Macintosh viene brutalmente assassinato. La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno, distruggendo la facciata di perfezione di Chloe. Ma lo shock maggiore arriva quando i sospetti sul presunto colpevole minacciano di sconvolgere non solo la loro famiglia, ma l’intera comunità. L’indagine, che stenta a decollare, getta ombre su persone insospettabili, costringendo Chloe e Nicky a una riunione forzata, a un confronto inevitabile con il loro passato e con le verità taciute.

Spoiler finale

Nel disperato tentativo di scoprire la verità dietro la morte di Adam, Chloe e Nicky si ritrovano a sbrogliare una complicata storia familiare. Ogni rivelazione è un colpo al cuore, ogni segreto svelato apre nuove ferite.

Emergono tradimenti inattesi, bugie nascoste per anni e legami inimmaginabili che coinvolgono tutti coloro che credevano di conoscere. Man mano che la verità affiora, le due sorelle devono affrontare non solo il dolore per la perdita di Adam, ma anche la cruda realtà di quanto poco sapessero l’una dell’altra e della loro stessa famiglia.

La ricerca della giustizia si trasforma così in un viaggio catartico attraverso un nido di vipere, dove nessuno è chi sembra e ogni volto nasconde un segreto. Riusciranno a sopravvivere alle rivelazioni scioccanti e a ricostruire il loro legame spezzato?

Sorelle sbagliate – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Sorelle sbagliate con i rispettivi personaggi: