Il film Inganno dal passato, diretto da Jeff Hare, è un thriller psicologico del 2021, prodotto da Lifetime. Il film va in onda su Rai 2 il 31 maggio 2025, alle 21:20, e ha una durata di 90 minuti.

I protagonisti del film sono Claire, interpretata da Ashlynn Yennie, e Rachel, interpretata da Ella Cannon. Accanto a loro, un cast di talento che include Philip Boyd, Diane Robin, Brianna Butler, Ryan Littmann, Dave Pileggi, Rhett Buchanan, Cesar Chanlatte, Ari Friedman, Yosef Friedman e Dana Hanna.

Regia e produzione del film Inganno dal passato

La regia di Inganno dal passato è affidata a Jeff Hare, mentre la sceneggiatura è scritta da John Doolan.

Il film è prodotto negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Lifetime.

Dove è stato girato?

Le riprese di Inganno dal passato si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane e domestiche per enfatizzare il tono inquietante del film.

Trama del film Inganno dal passato

La vita di Rachel e Bill, una coppia che da anni lotta contro la frustrazione di non poter avere figli, è appesa a un filo sottile di speranza e delusione. Durante una reunion scolastica, il destino li mette di fronte a Claire, una loro ex compagna di classe. La notizia che Claire è incinta, da sola e in difficoltà, accende una scintilla di inattesa opportunità nel cuore di Rachel.

Claire, con un passato di infatuazione non corrisposta per Bill, riconosce la vulnerabilità di Rachel e la sfrutta con astuzia. Si insinua gradualmente nella loro vita, con la scusa di un aiuto amichevole, fino a offrire un dono che sembra cadere dal cielo: l’adozione del suo bambino. Rachel e Bill, accecati dalla speranza di realizzare il loro sogno di genitorialità, accettano con gratitudine.

Ma dietro l’offerta di Claire si cela un piano oscuro e inquietante. La donna non ha mai avuto intenzione di separarsi dal suo bambino. Il suo vero obiettivo è sabotare la coppia dall’interno, distruggendo il loro matrimonio pezzo per pezzo. Con una fredda determinazione, Claire inizia a manipolare Bill, sfruttando la sua natura compassionevole e le sue insicurezze. Ogni piccolo gesto, ogni parola ambigua, è un tassello di una strategia volta a sostituire Rachel in ogni aspetto della sua vita: non solo come madre del bambino che sta per nascere, ma anche come moglie e compagna di Bill.

Spoiler finale

Rachel si ritrova intrappolata in un incubo, in cui la sua casa e il suo matrimonio vengono sistematicamente smantellati da un’avversaria astuta e spietata. Deve lottare disperatamente non solo per smascherare le vere intenzioni di Claire, ma per proteggere la sua famiglia, la sua sanità mentale e il suo futuro da una donna disposta a tutto pur di ottenere ciò che desidera. Il film esplora le profondità dell’ossessione e la fragilità dei legami umani, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultima, scioccante rivelazione.

Inganno dal passato – Cast completo

Ecco il cast principale del film Inganno dal passato con i rispettivi personaggi: