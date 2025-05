Dopo tante indiscrezioni è arrivata l’ufficialità. Manuel Agnelli non farà parte della giuria di X Factor 2025.

X Factor 2025 giuria, la new entry è Francesco Gabbani

X Factor ha reso noti i nomi di coloro che andranno a comporre la giuria nella tarda mattinata di sabato 31 maggio. Di conseguenza, ha confermato le indiscrezioni che circolavano da giorni riguardanti l’abbandono di Manuel Agnelli.

Una conferma indiretta era arrivata già dall’artista. Quest’ultimo, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione di Lazarus, opera teatrale in programma a Roma dal 5 al 15 giugno. A coloro che gli domandavano lumi su un ritorno nel talent, Agnelli ha risposto: “Ho chiuso un cerchio in questo periodo della mia vita“.

Al posto di Manuel Agnelli, vincitore lo scorso anno con la giovane Mimì, arriva Francesco Gabbani. Cantautore e polistrumentista, è al suo esordio assoluto in un talent show. Negli scorsi mesi, con la hit Viva la vita, ha gareggiato al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha trionfato nel 2016 fra le Nuove Proposte con Amen e nel 2017 fra i Big con Occidentali’s Karma.

X Factor 2025 giuria, conferme per gli altri giudici

Gli altri tre membri della giuria di X Factor 2025 sono stati confermati. Torna, dunque, in primis Achille Lauro, reduce dal successo sanremese con Incoscienti giovani. Spazio anche a Jake La Furia e a Paola Iezzi. Nessuna novità neanche per quel che riguarda la conduzione, affidata per la seconda edizione consecutiva a Giorgia, che nell’inedito ruolo di padrona di casa ha convinto tutti lo scorso anno.

I riflettori su X Factor 2025 si accendono fra pochi giorni, quando il cast si ritrova per le registrazioni delle Audizioni. Esse saranno poi mandate in onda solamente a settembre, rigorosamente in esclusiva su Sky Uno.

Le parole di Antonella D’Errico di Sky

L’annuncio della giuria di X Factor 2025 è accompagnato dalle dichiarazioni di Antonella D’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia. Essa ha annunciato: “Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Francesco Gabbani. (…) Sono certa che, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest’anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giudici e a Giorgia per questa nuova edizione. E un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor“.