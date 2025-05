Il film La gemma della nostra vita, diretto da Peter Benson, è una commedia drammatica del 2021, basata sul romanzo Rise and Shine, Benedict Stone di Phaedra Patrick. Il film va in onda su Rai 1 il 31 maggio 2025, alle 21:30, e ha una durata di 84 minuti.

I protagonisti del film sono Benedict Stone, interpretato da Tom Everett Scott, e Emilia, interpretata da Mía Maestro. Accanto a loro, un cast di talento che include Matt Hamilton, Ella Ballentine, Rochelle Greenwood.

Regia e produzione del film La gemma della nostra vita

La regia di La gemma della nostra vita è affidata a Peter Benson, mentre la sceneggiatura è scritta da Phaedra Patrick.

Il film è prodotto negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Hallmark Movies & Mysteries.

Dove è stato girato?

Le riprese di La gemma della nostra vita si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni suggestive per enfatizzare il tono emozionale del film.

Trama del film La gemma della nostra vita

Benedict Stone, un gioielliere stimato, si trova a un bivio cruciale della sua vita. Il suo matrimonio con la dolce Emilia è naufragato, e lei lo ha lasciato, portando con sé il silenzio e il vuoto. Disperato e senza una direzione chiara, Benedict è determinato a riconquistarla, ma l’incertezza lo paralizza, non sapendo da dove iniziare per riparare il loro legame spezzato. La sua bottega, solitamente un rifugio di precisione e bellezza, ora riflette il disordine della sua anima.

È in questo momento di fragilità che la sua routine viene irrevocabilmente sconvolta dall’arrivo improvviso di Gemma. Gemma è la figlia di suo fratello, un parente che Benedict non sente da anni, le cui vicende sono rimaste ai margini della sua vita ordinata. La sua presenza è un uragano inatteso, un promemoria di legami familiari trascurati e di responsabilità che ora bussano alla sua porta.

Spoiler finale

L’irruenza e la spontaneità di Gemma costringono Benedict a uscire dal suo guscio. Deve affrontare non solo le esigenze della nipote, ma anche le conseguenze del suo passato. Questa nuova dinamica lo spinge a rischiare di più, sia nel suo lavoro, dove forse è diventato troppo conservatore, sia, e soprattutto, nei confronti di Emilia. Attraverso nuove esperienze, a volte buffe, a volte dolorose, e scelte difficili che lo mettono alla prova, Benedict inizia un percorso di riscoperta. Imparerà a mettere in discussione le sue certezze, a esprimere sentimenti che credeva perduti e a comprendere che il vero significato della famiglia e dell’amore non risiede nella perfezione, ma nell’accettazione, nella vulnerabilità e nella capacità di ricominciare.

La gemma della nostra vita – Cast completo

Ecco il cast principale del film La gemma della nostra vita con i rispettivi personaggi: