Il film Il Corpo, diretto da Vincenzo Alfieri, è un thriller psicologico del 2024 che racconta la misteriosa scomparsa del cadavere di una ricca imprenditrice dall’obitorio. La pellicola è il remake italiano del film spagnolo El cuerpo di Oriol Paulo del 2012. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 116 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il Corpo

La regia è affidata a Vincenzo Alfieri, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista insieme a Giuseppe G. Stasi, tratta dal film spagnolo originale.

La pellicola è prodotta in Italia nel 2024 ed è stata presentata al Torino Film Festival.

I protagonisti della trama

Giuseppe Battiston interpreta l’ispettore Cosser, incaricato di risolvere il misterioso caso della scomparsa del corpo.

Claudia Gerini interpreta Rebecca Zuin, l’imprenditrice la cui morte sconvolge tutti.

Andrea Di Luigi è Bruno Forlan, il giovane marito di Rebecca su cui ricadono i primi sospetti.

Andrea Sartoretti, Amanda Campana e Rebecca Sisti completano il cast principale.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Il corpo si sono svolte principalmente in Italia, con location che enfatizzano l’atmosfera cupa e misteriosa della storia.

📍 Roma, Italia – Scene ambientate nell’obitorio e nelle indagini della polizia.

📍 Studi cinematografici di Cinecittà – Riprese interne per le sequenze più intense.

Trama del film Il Corpo

La storia prende il via con la morte improvvisa di Rebecca Zuin, una ricca e potente imprenditrice che muore apparentemente per arresto cardiaco. La sua scomparsa sconvolge tutti coloro che le erano vicini, ma il mistero si infittisce quando accade l’impensabile: il suo corpo scompare misteriosamente dall’obitorio prima dell’autopsia prevista.

L’ispettore Cosser viene incaricato di risolvere questo caso apparentemente impossibile. Come può un corpo semplicemente sparire senza lasciare traccia? Chi aveva accesso all’obitorio e soprattutto, perché qualcuno dovrebbe voler rubare un cadavere?

I sospetti ricadono immediatamente su Bruno Forlan, il giovane e ambizioso professore di medicina che aveva sposato Rebecca. Il matrimonio non era stato idilliaco: Rebecca, donna benestante e di carattere forte, controllava ogni aspetto della vita del marito. Bruno, soffocato da questo rapporto opprimente, aveva iniziato una relazione clandestina con una giovane amante.

La trama si complica quando emerge che Bruno, insieme alla sua amante, aveva architettato un piano per liberarsi della moglie. Quando Rebecca muore di apparente infarto, tutto sembra andare secondo i loro piani, ma la scomparsa del corpo dall’obitorio trasforma quello che doveva essere il crimine perfetto in un incubo.

Tuttavia, l’ispettore Cosser scopre presto che tutte le persone che erano vicine a Rebecca sembrano avere un movente per desiderare la sua morte. La donna, con il suo carattere dominante e i suoi affari poco chiari, si era creata molti nemici.

Il caso diventa sempre più intricato quando una guardia notturna dell’obitorio scappa terrorizzata dal posto di lavoro e viene investita da un’auto. Questo evento innesca la scoperta della scomparsa del corpo e dà il via alle indagini.

Spoiler finale

Il film si sviluppa attraverso una serie di flashback e colpi di scena che rivelano gradualmente la verità dietro la morte di Rebecca e la scomparsa del suo corpo. La narrazione contorta e i continui ribaltamenti di prospettiva mantengono lo spettatore nel dubbio fino all’ultimo momento.

Senza rivelare completamente il finale, possiamo dire che la verità è molto più complessa di quanto inizialmente sembri, e che non tutti sono quello che appaiono. Il film gioca magistralmente con le aspettative dello spettatore, mostrando come dietro la facciata di rispettabilità si nascondano segreti inconfessabili e menzogne che si intrecciano in una rete sempre più fitta.

La risoluzione del caso porterà l’ispettore Cosser a scoprire una verità che cambierà per sempre la sua percezione degli eventi e delle persone coinvolte.

Cast del film Il Corpo

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: