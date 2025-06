Il film BFF Best Friends Forever, diretto da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, è una commedia drammatica del 2024, che esplora l’amicizia femminile attraverso una competizione amorosa senza esclusione di colpi. La pellicola è disponibile su Paramount+ dal 14 marzo 2025.

Regia, produzione e protagonisti del film BFF Best Friends Forever

La regia del film è affidata a Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, mentre la sceneggiatura è scritta dagli stessi registi.

La pellicola è prodotta in Italia e Filippine, con la distribuzione curata da Adler Entertainment.

I protagonisti della storia

Ambra Angiolini interpreta Virginia , una donna romantica che si innamora continuamente ma non ha ancora trovato “quello giusto”.

interpreta , una donna romantica che si innamora continuamente ma non ha ancora trovato “quello giusto”. Anna Ferzetti è Anna , la sua migliore amica, che invece evita relazioni stabili e ama la libertà.

è , la sua migliore amica, che invece evita relazioni stabili e ama la libertà. Massimo Poggio è Diego , l’uomo conteso dalle due amiche.

è , l’uomo conteso dalle due amiche. Massimo Dapporto, Walter Leonardi, Renato Avallone, Giorgiana Valentini e Massimo Valentino completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film BFF Best Friends Forever si sono svolte principalmente in Italia, con location che enfatizzano l’atmosfera urbana e contemporanea della storia.

📍 Roma, Italia – Scene ambientate nei quartieri residenziali e nei locali frequentati dai protagonisti.

📍 Fiumicino, Italia – Alcune sequenze legate agli incontri tra Anna e Virginia.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera realistica e coinvolgente, perfetta per il tono della commedia.

Trama del film BFF Best Friends Forever

Anna e Virginia sono amiche da sempre, unite da una divertente e accesa competitività, specialmente quando si parla di uomini. Virginia è una romantica sognatrice, costantemente alla ricerca del vero amore, mentre Anna è il suo esatto opposto: indipendente e disillusa, convinta di non aver bisogno di una relazione stabile nella sua vita.

Tuttavia, il loro equilibrio viene scosso dall’arrivo di Diego, un uomo affascinante e sicuro di sé che cattura l’attenzione di entrambe. Quella che inizia come una sfida scherzosa tra amiche si trasforma rapidamente in una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. L’obiettivo non è più conquistare Diego per amore, ma vincere la battaglia contro l’altra, mettendo in secondo piano la loro amicizia.

Spoiler finale

Nel finale, Anna e Virginia sono costrette a confrontarsi con una dura realtà: la loro ossessione per Diego ha seriamente compromesso la loro amicizia decennale. Si rendono conto che la competizione le ha portate a superare limiti e a mettere a rischio un legame prezioso.

Il film si chiude con una profonda riflessione sulla rivalità femminile e sui meccanismi autodistruttivi che può innescare nel contesto delle relazioni amorose. Lascia allo spettatore interrogativi aperti sulla vera natura dell’amore e dell’amicizia, spingendo a riflettere su quanto si sia disposti a sacrificare per un sentimento che, a volte, potrebbe non essere mai stato autentico.

Cast del film BFF Best Friends Forever

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: