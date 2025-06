Venerdì 20 giugno, Rai 2 manda in onda il docufilm Nino Benvenuti Una leggenda italiana. La pellicola è trasmessa, in prima visione, dalle ore 21:20 circa.

Nino Benvenuti Una leggenda italiana, regista e dove è girata

Il film sottotitolato Una leggenda italiana ha come obiettivo quello di omaggiare Nino Benvenuti. Quest’ultimo è stato uno dei pugili più forti e famosi di tutti i tempi, scomparso solamente poche settimane fa all’età di 87 anni.

La società che ha curato la realizzazione della pellicola è la Moviheart di Massimiliano La Pegna. Tale società ha lavorato con la collaborazione di Rai Documentari.

La sceneggiatura è scritta da Nathalie Bertorello e Tommaso Cennamo, che ha curato anche la regia. Oltre che in televisione, è possibile seguire il film anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Nino Benvenuti Una leggenda italiana, la trama

Una leggenda italiana mira a ripercorrere, con interviste e immagini di repertorio, la vita e la carriera di Nino Benvenuti. La sua infanzia si è svolta ad Isola, paesino istriano (all’epoca italiano) di pescatori. Sin da piccolo ha la passione per il pugilato, che ha approfondito frequentando l’Accademia Pugilistica Triestina. Da qui, grazie a capacità innate e ad una inarrivabile tenacia, ha iniziato una scalata del mondo, fino alla conquista del titolo mondiale dei Pesi Medi.

Il primo passo verso la storia avviene nel 1960, quando Benvenuti conquista l’oro alle Olimpiadi di Roma 1960, nella categoria pesi welter. Cinque anni più tardi diventa campione del mondo nei pesi superwelter.

Spoiler finale

Ma il nome di Nino Benvenuti, come racconta il documentario, entra per sempre nella leggenda nel 1967. In tale anno, presso l’epico Madison Square Garden di New York, il pugile italiano ha vinto il titolo mondiale dei pesi medi battendo l’americano Emile Griffith. Uno scontro rimasto nella storia, che ha dato il via ad un’amicizia decennale.

La carriera sportiva di Benvenuti giunge al termine nel 1971, ma la sua notorietà continua e, se possibile, aumenta. Lo sportivo diventa attore, conduttore TV, dirigente sportivo e testimonial di eventi istituzionali e sociali, divenendo anche Ambasciatore Italiano della Boxe nel mondo.

Nino Benvenuti Una leggenda italiana, le testimonianze

Il racconto del docufilm Una leggenda italiana è arricchito da vari testimoni. In primis ci sono le parole di Anita Madaluni, storica autrice e assistente del pugile. Parlano, poi, il Presidente CONI Giovanni Malagò, il Presidente Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi, il Presidente World Boxing Council Mauricio Sulaimán, il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Irma Testa, il campione olimpico Roberto Cammarelle e gli attori Franco Nero e Vinicio Marchioni.