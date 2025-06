Il film Lo stalker della stanza accanto, diretto da Anne De Léan, è un thriller psicologico del 2020, che racconta la storia di una madre single che, dopo la fine di una relazione, inizia a vivere strani e inquietanti eventi nella sua casa. La pellicola è disponibile su Rai 2 e ha una durata di 90 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Lo stalker della stanza accanto

La regia del film è affidata a Anne De Léan, mentre la sceneggiatura è scritta da Karen O’Neill.

La pellicola è prodotta in Canada, con la distribuzione curata da Champlain Media.

I protagonisti della trama

Jen Landon interpreta Mel Carver , una madre single che inizia a sospettare di essere perseguitata.

interpreta , una madre single che inizia a sospettare di essere perseguitata. Joshua Close è Ben Shields , l’ex fidanzato di Mel, che potrebbe nascondere un lato oscuro.

è , l’ex fidanzato di Mel, che potrebbe nascondere un lato oscuro. Tara Redmond van Rees è Brook Carver , la figlia di Mel.

è , la figlia di Mel. Steve Lund è Sam , un amico di Mel che cerca di aiutarla.

è , un amico di Mel che cerca di aiutarla. Carolina Bartczak è Erin , una collega di Mel.

è , una collega di Mel. Vlasta Vrana è Carl , un vicino di casa misterioso.

è , un vicino di casa misterioso. Nicolas Fontaine è Dylan , un giovane coinvolto nella vicenda.

è , un giovane coinvolto nella vicenda. Arthur Holden è Steve Nash, un investigatore.

Dove è stato girato?

Le riprese del film Lo stalker della stanza accanto si sono svolte principalmente in Canada, con location che enfatizzano l’atmosfera claustrofobica e inquietante della storia.

📍 Montréal, Québec, Canada – Scene ambientate nella casa di Mel e nei luoghi chiave della vicenda.

Trama del film Lo stalker della stanza accanto

Mel è una madre single, una donna con una carriera di successo e una vita apparentemente serena a Milano. Dopo la fine della sua relazione con Ben, il suo ex fidanzato, la tranquillità di Mel inizia a sgretolarsi. Strani eventi si manifestano nella sua casa: oggetti che si spostano da soli, porte che si aprono senza motivo e una costante sensazione di essere osservata.

La situazione si fa sempre più inquietante, insinuando in Mel un dubbio lacerante: Ben è davvero l’uomo che credeva di conoscere, oppure dietro questi fenomeni si cela qualcosa di ben più sinistro e pericoloso? Con l’aiuto di Sam, un amico fidato, e della collega Erin, Mel si lancia in una corsa contro il tempo per scoprire la verità prima che sia troppo tardi. Ogni indizio, ogni sospetto, la spinge più a fondo in un incubo che minaccia di consumarla.

Spoiler finale

Nel momento di massima tensione del film, Mel scopre una verità agghiacciante: il suo stalker è incredibilmente vicino, qualcuno insospettabile. La sua vita è ora in grave pericolo, il confine tra sicurezza e minaccia si è dissolto.

Il film si chiude con un colpo di scena inquietante, che lascia lo spettatore con un senso di profonda destabilizzazione. Un finale che invita a riflettere sulla fiducia, sulla paranoia e su quanto si possa davvero conoscere chi ci circonda.

Cast del film Lo stalker della stanza accanto

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: