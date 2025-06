Sabato 21 giugno, Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di Chi può batterci?. Al timone dello show c’è Marco Liorni, nell’inedito doppi ruolo di conduttore e giocatore.

Chi può batterci? ultima puntata, per il finale di stagione il jackpot parte da 65 mila euro

L’ultima puntata di Chi può batterci? prende il via alle 21:20 circa. La società che ha curato la realizzazione del format è la Blu Yazmine, che ha lavorato con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time. L’appuntamento, oltre che in televisione sulla rete ammiraglia della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Scritto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Tiziana Martinengo, Mario Audino, Simona Riccardi, Francesco Lancia e Flavio Grasso, la regia è affidata a Cristiano D’Alisera. Il programma, in vista dell’ultima puntata, chiude con un jackpot decisamente più alto rispetto alle scorse settimane, partendo da 65 mila euro.

Gli ascolti (bassi) ottenuti fino ad ora

Le prime due puntate di Chi può batterci? non hanno ottenuto ascolti eccezionali. Il debutto ha interessato un milione ed 830 mila telespettatori, con il 13,8% di share. Il secondo appuntamento, proposto sette giorni fa, ha registrato un leggero calo, appassionando un milione e 724 mila spettatori con il 13,7% di share.

Nel corso del format, i concorrenti presenti in studio e la squadra di celebrità si affrontano in vari round. Esse si basano sulla cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana. Il cuore pulsante della sfida resta l’adrenalinico uno contro tutti, dove il miglior concorrente della serata proverà a battere, uno dopo l’altro, i sei vip. A vigilare, durante tutte le varie fasi della partita, c’è la voce fuori campo di Franky.

Chi può batterci? ultima puntata, gli ospiti

Nel corso dell’ultima puntata di Chi può batterci? è dato spazio, in primis, ad una icona internazionale della musica, ovvero Amanda Lear, capace di vendere decine di milioni di copie di dischi in tutto il mondo. Spazio, poi, a Paolo Conticini, da tempo uno dei volti di punta di NOVE, dove guida il game show cult Cash or Trash.

L’elenco di concorrenti dell’ultima puntata di Chi può batterci? è arricchito da due comici. Il primo è Francesco Paolantoni, nel cast fisso di Stasera tutto è possibile. Il secondo è Sergio Friscia, speaker radiofonico e già padrone di casa di Striscia la Notizia!. Infine, è prevista la partecipazione della showgirl e conduttrice Elenoire Casalegno.