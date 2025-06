Domenica 22 giugno, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione prende il via alle ore 11:5o circa.

Melaverde 22 giugno, il Trentino Alto Adige

Al timone di Melaverde, anche nella giornata di domenica 22 giugno, torna la coppia composta da Vincenzo Venuto e da Ellen Hidding.

Poco prima della messa in onda della puntata, a partire dalle 10:30, la rete ammiraglia del Biscione propone l’appuntamento con Le Storie di Melaverde, raccolta dei migliori servizi trasmessi dal format nelle passate edizioni. Oltre che in televisione, è possibile fruire della trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

Al centro dell’appuntamento del 22 giugno c’è la regione Trentino Alto Adige. I temi portanti della puntata sono la scelta, la passione e l’amore per il territorio e le sue tradizioni.

La storia di Lorenza, ex campionessa mondiale di sci

Il viaggio di Hidding e Venuto in Trentino Alto Adige parte con un incontro con Lorenza. Quest’ultima, in passato, è stata una campionessa mondiale di sci di fondo. Poi ha deciso di cambiare vita ed oggi è una allevatrice di capre, nonché produttrice, in coppia con il marito, di rinomati formaggi.

La puntata di Melaverde, domenica 22 giugno, va avanti con le Filaresse, un gruppo di giovani donne. Esse hanno deciso di iniziare un’attività di allevamento delle pecore di una razza antica, ovvero la Vallese. Le allevatrici sono le protagoniste di un importante progetto, finalizzato al recupero ed alla valorizzazione della loro eccellente lana.

Sempre in Trentino, le telecamere del programma incontrano tre donne, ovvero nonna, mamma e figlia. Tre diverse generazioni, rappresentanti di una storica famiglia di tessitori, che ancora oggi utilizzano particolari e complessi telai per realizzare, con lana, lino e canapa, dei bellissimi tessuti damascati.

Melaverde 22 giugno, la Valle di Primiero e la Val Canali

Il viaggio di Hidding e Venuto, durante Melaverde del 22 giugno, procede nei territori compresi fra la Valle di Primiero e la Val Canali.

I conduttori, da qui, raccontano le caratteristiche uniche di un territorio ancora selvaggio e ricchissimo di biodiversità. Un focus è proposto sui cosiddetti prati magri, ovvero degli ecosistemi montani poveri ma estremamente ricchi di biodiversità. Inoltre, è approfondito l’allevamento bovino estivo, da cui nascono non solo formaggi storici ma anche cosmetici naturali.

Infine, l’appuntamento del 22 giugno giunge al termine con un faccia a faccia in compagnia di Giampietro. Si tratta di un mito dell’alpinismo: nel 1976 ha partecipato ad una spedizione trentina che ha scalato il Dhaulagiri, un massiccio montuoso himalayano che si trova in Nepal. Oggi, con la famiglia, gestisce un agriturismo.