Il film The Old Guard 2, diretto da Victoria Mahoney, è il sequel dell’action-fantasy del 2020 tratto dal fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández. Disponibile su Netflix dal 2 luglio 2025, il film prosegue le vicende del gruppo di guerrieri immortali guidati da Andy, interpretata da Charlize Theron. La durata è di 105 minuti. Pertanto, i fan avranno un nuovo capitolo da attendere.

Regia, produzione e protagonisti del film The Old Guard 2

La regia è affidata a Victoria Mahoney, che subentra a Gina Prince-Bythewood. La sceneggiatura è firmata da Greg Rucka, Sarah L. Walker e Leandro Fernández. Il film è prodotto da Netflix, Denver and Delilah Productions, Marc Evans Productions e Image Comics. Di conseguenza, si tratta di una collaborazione di alto profilo nel settore.

I protagonisti principali sono, dunque:

Charlize Theron nel ruolo di Andy

nel ruolo di Andy KiKi Layne nel ruolo di Nile

nel ruolo di Nile Luca Marinelli nel ruolo di Nicky

nel ruolo di Nicky Marwan Kenzari nel ruolo di Joe

nel ruolo di Joe Matthias Schoenaerts nel ruolo di Booker

nel ruolo di Booker Veronica Ngô nel ruolo di Quynh

nel ruolo di Quynh Uma Thurman nel ruolo di Discord

nel ruolo di Discord Henry Golding nel ruolo di Tuah

nel ruolo di Tuah Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Copley

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra Italia e Regno Unito, in particolare nelle seguenti località:

Roma e Fiumicino – per le scene d’azione sul litorale e nel suggestivo centro storico, offrendo uno sfondo iconico

– per le scene d’azione sul litorale e nel suggestivo centro storico, offrendo uno sfondo iconico Trieste – per le sequenze urbane e portuali, che contribuiscono a creare un’atmosfera dinamica

– per le sequenze urbane e portuali, che contribuiscono a creare un’atmosfera dinamica Lago d’Iseo (Lombardia) – per le scene panoramiche e d’atmosfera, sfruttando la bellezza naturale del luogo

– per le scene panoramiche e d’atmosfera, sfruttando la bellezza naturale del luogo Riva di Solto, Lovere, Predore e Tavernola – per ambientazioni naturali suggestive, arricchendo visivamente il film

Trama del film The Old Guard 2

Sono passati sei mesi dagli eventi del primo film. Andy, un tempo immortale, è ora vulnerabile e umana. Il gruppo, peraltro, si trova diviso: Booker è in esilio, Nile ha preso il suo posto, e Quynh, sopravvissuta a secoli di prigionia subacquea, è tornata con un’implacabile sete di vendetta. Perciò, le dinamiche interne sono complesse.

Una nuova minaccia emerge all’orizzonte: Discord, un’antica immortale interpretata da Uma Thurman, mette in pericolo l’equilibrio del mondo e la sopravvivenza stessa del gruppo. Andy e i suoi devono affrontare non solo un nemico esterno potente, ma anche i fantasmi del loro passato e il peso delle proprie scelte. Di conseguenza, la trama si preannuncia ricca di sfide personali e globali.

Spoiler finale

Nel finale, Andy affronta Discord in un duello epico che mette in discussione il senso stesso dell’immortalità. Grazie all’aiuto provvidenziale di Tuah, il gruppo scopre l’origine del loro potere e, inoltre, la possibilità di trasmetterlo o, al contrario, di spegnerlo definitivamente. Questa rivelazione è cruciale.

Quynh, accecata dalla rabbia accumulata nel tempo, si sacrifica eroicamente per salvare Andy, riscattando, così, il proprio passato tormentato. Booker viene riammesso nel gruppo, mentre Nile emerge come la nuova leader, dimostrando la sua forza. Il film si chiude con Andy che, pur essendo tornata mortale, sceglie di restare con i suoi compagni, pronta a combattere per ciò in cui crede. Pertanto, il finale è emotivamente potente.

È un finale che parla di scelte coraggiose, identità ritrovate e amore eterno, con la relazione tra Joe e Nicky che resta, in ogni caso, il cuore emotivo e pulsante della storia. Dunque, il legame tra i personaggi è un elemento centrale.

Cast completo del film The Old Guard 2