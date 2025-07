Mercoledì 2 luglio si svolge la prima delle due corse del Palio di Siena 2025. Anche quest’anno, la celebre manifestazione è trasmessa, in diretta e in esclusiva, su La7.

Palio di Siena 2025, la diretta al via alle 17:10

Il Palio di Siena, nel 2025, è articolato, come avveniva anche in passato, in due, differenti corse. La prima, come già detto, si svolge oggi, mercoledì 2 luglio. Per la seconda, invece, occorre attendere ancora qualche settimana, essendo in programma il 16 agosto prossimo.

Entrambe sono proposte su La7. La rete diretta da Urbano Cairo, in particolare, manda in onda il primo appuntamento a partire dalle ore 17:10. Inoltre, è possibile seguire la corsa anche in diretta streaming tramite il sito dell’emittente.

La corsa, promossa dal Consorzio per la tutela del Palio, racchiude secoli di tradizione e leggenda, oltre che di rivalità e alleanze. La cornice ideale per l’evento è la suggestiva Piazza del Campo, cuore pulsante della città.

Quali sono le contrade in corsa

Nel Palio di Siena 2025 si affrontano dieci, differenti contrade. Esse sono in totale 17 e quelle protagoniste dell’evento vengono selezionate mediante un preciso regolamento. Partecipano, infatti, le sette che non hanno corso durante l’ultimo Palio, mentre le restanti tre sono sorteggiate.

Il 2 luglio, il Palio è animato da Bruco, Chiocciola, Drago, Istrice, Lupa, Oca, Pantera, Selva, Tartuca e Valdimontone. Alla contrada vincitrice è assegnato il prestigioso Drappellone, realizzato da Riccardo Manganelli e presentato negli scorsi giorni.

Il Palio ha radici antichissime. Le prime testimonianze della corsa risalgono al XIII secolo, anche se la forma attuale della manifestazione risale al 1633.

Palio di Siena 2025, chi sono i telecronisti

Il Palio di Siena 2025 è raccontato dal telecronista Pierluigi Pardo. Si tratta, oramai, di un habitué della manifestazione, che commenta sin dal 2022, ovvero dall’anno nel quale La7 ha acquisito i diritti televisivi della corsa. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, c’è Giovanni Mazzini, storico e grande conoscitore di tutte le varie fasi della corsa.

Non mancano, poi, i contributi realizzati dagli inviati. Durante la diretta, infatti, è dato spazio ad Andrea Milluzzi, che ha realizzato dei servizi mediante i quali il pubblico a casa si immerge nelle atmosfere, nei dietro le quinte e negli aneddoti che animano l’intera città. Direttamente dall’interno della sala Mappamondo del Comune di Siena c’è la giornalista Elena Testi, che commenta le fasi salienti del Palio in compagnia di alcuni ospiti illustri.