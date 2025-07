Il film Old, diretto da M. Night Shyamalan, è un thriller psicologico del 2021 tratto dalla graphic novel Castello di sabbia di Pierre-Oscar Lévy e Frederik Peeters. Il film è disponibile su Prime Video e ha, di conseguenza, una durata complessiva di 108 minuti. Questo lo rende un’ottima scelta per gli amanti del genere.

Regia, produzione e protagonisti del film Old

La regia e la sceneggiatura sono firmate da M. Night Shyamalan, che ha anche prodotto il film insieme a Marc Bienstock e Ashwin Rajan. La produzione è a cura di Blinding Edge Pictures e Universal Pictures, con distribuzione italiana affidata a Universal Pictures International Italy. Dunque, si tratta di un’importante produzione cinematografica.

I protagonisti principali sono, in particolare:

Gael García Bernal nel ruolo di Guy

nel ruolo di Guy Vicky Krieps nel ruolo di Prisca

nel ruolo di Prisca Alex Wolff nel ruolo di Trent

nel ruolo di Trent Thomasin McKenzie nel ruolo di Maddox

nel ruolo di Maddox Rufus Sewell nel ruolo di Charles

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte nella Repubblica Dominicana, specificamente nelle seguenti aree:

Playa El Valle , situata nella penisola di Samaná – per le scene mozzafiato sulla spiaggia

, situata nella penisola di Samaná – per le scene mozzafiato sulla spiaggia Set interni ricostruiti – per ricreare le ambientazioni del resort e dei laboratori segreti, essenziali per la trama

Il film è stato girato durante la pandemia di COVID-19, con l’applicazione di rigidi protocolli sanitari. Le condizioni meteo sono state, inoltre, difficili, inclusa la presenza di un uragano che ha distrutto parte del set, mettendo a dura prova la produzione. Nonostante ciò, il film è stato completato con successo.

Trama del film Old

Una famiglia in crisi si concede una vacanza in un resort tropicale. Il direttore, con fare premuroso, consiglia loro una spiaggia isolata, apparentemente paradisiaca. Insieme ad altri ospiti, raggiungono il luogo, ma presto si rendono conto che qualcosa non va: tutti iniziano, infatti, a invecchiare rapidamente, come se ogni mezz’ora corrispondesse a un intero anno di vita. Perciò, il tempo accelera in modo inquietante.

I bambini diventano adolescenti nel giro di poche ore, le malattie si aggravano inesorabilmente, e ogni tentativo di lasciare la spiaggia provoca svenimenti e amnesie inspiegabili. Il gruppo si rende, così, conto di essere intrappolato in un esperimento segreto, orchestrato da un’azienda farmaceutica senza scrupoli che sfrutta la spiaggia per testare farmaci su cavie umane inconsapevoli. Di conseguenza, la loro vacanza si trasforma in un incubo.

Spoiler finale

Nel finale, Trent e Maddox, ormai invecchiati e diventati adulti, scoprono un passaggio sottomarino nascosto tra i coralli che potrebbe, finalmente, permettere loro di fuggire. Riescono a nuotare via e a sopravvivere, portando con sé un taccuino pieno di nomi e prove delle sparizioni avvenute sulla spiaggia. Questo fornisce la chiave per la loro salvezza e per la giustizia.

Una volta tornati al resort, consegnano tutte le prove a un ospite che, sorprendentemente, si rivela essere un poliziotto. L’intera operazione illegale viene, dunque, smascherata e i responsabili arrestati. Il film si chiude con i due fratelli che tornano a casa, segnati da un’intera vita vissuta in un solo giorno, ma finalmente liberi. Pertanto, il finale offre una risoluzione e un senso di speranza, nonostante l’esperienza traumatica.

Cast completo del film Old