Il film Cash Out I maghi del furto, diretto da Randall Emmett, è un action-thriller del 2024. Il protagonista è John Travolta, che interpreta un ladro professionista coinvolto in una rapina andata storta. Il film è disponibile su Italia 1 e ha, di conseguenza, una durata di 90 minuti. Pertanto, è un’opzione ideale per una serata all’insegna dell’azione.

Regia, produzione e protagonisti del film Cash Out I maghi del furto

La regia è firmata da Randall Emmett, con sceneggiatura di Dipo Oseni e Doug Richardson. Il film è una produzione statunitense realizzata da BondIt Media Capital, Convergence Entertainment Group e Fifty Feet Movie. Di conseguenza, si tratta di un’importante collaborazione nel panorama cinematografico americano.

I protagonisti principali sono, in particolare:

John Travolta nel ruolo di Mason Goddard

nel ruolo di Mason Goddard Kristin Davis nel ruolo di Amelia Decker

nel ruolo di Amelia Decker Lukas Haas nel ruolo di Shawn Goddard

nel ruolo di Shawn Goddard Quavo nel ruolo di Anton

nel ruolo di Anton Joel Cohen nel ruolo di Vernon Richter

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, specificamente nelle seguenti località:

Columbus, Georgia – per le scene d’azione e gli interni della banca, che conferiscono autenticità

– per le scene d’azione e gli interni della banca, che conferiscono autenticità Set urbani ricostruiti – per le sequenze che coinvolgono la polizia e i media, ampliando l’ambientazione

– per le sequenze che coinvolgono la polizia e i media, ampliando l’ambientazione Location industriali – per i flashback e i nascondigli della banda, aggiungendo un tocco di mistero e drammaticità

Trama del film Cash Out I maghi del furto

Mason Goddard, ladro professionista di grande esperienza, sta per mettere a segno il colpo della vita insieme al fratello Shawn: una rapina in banca ad altissimo rischio. Ma il piano fallisce rovinosamente quando Amelia Decker, ex amante di Mason e ora agente sotto copertura dell’FBI, tradisce inaspettatamente la banda. Questo, di conseguenza, complica l’intera operazione.

Intrappolati all’interno della banca e circondati dalle forze dell’ordine, Mason e Shawn devono negoziare la loro fuga disperata. Allo stesso tempo, cercano di capire chi li ha venduti e cosa si nasconde davvero nella cassetta di sicurezza che volevano rubare. La tensione è altissima e il tempo stringe.

Spoiler finale del film

Nel finale, Mason scopre che la cassetta di sicurezza non contiene affatto denaro né criptovalute, ma prove compromettenti contro un potente miliardario. Amelia, divisa tra il suo dovere professionale e i sentimenti che ancora prova per Mason, decide, infine, di aiutarlo a far trapelare le informazioni, scegliendo la giustizia.

Con un piano audace e ben congegnato, i fratelli riescono a fuggire sfruttando un tunnel sotterraneo segreto. Amelia, sebbene sospesa dall’FBI per il suo coinvolgimento, riceve un messaggio criptico da Mason: “Cash out riuscito”. Il film si chiude con Mason e Shawn su una spiaggia tropicale, pronti per una nuova vita… o forse, suggerisce il finale aperto, per un nuovo e audace colpo. Dunque, la loro avventura continua.

Cast completo del film Cash Out I maghi del furto