Il film Muori di lei, diretto da Stefano Sardo, è un thriller psicologico e sentimentale del 2025 ambientato in un periodo di grande impatto, quello del lockdown a Roma. Con protagonista Riccardo Scamarcio, questa pellicola esplora profondamente i temi del desiderio, dell’isolamento e dell’ossessione, il tutto calato in un contesto domestico e claustrofobico. È disponibile su Prime Video e ha una durata di 103 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Muori di lei

La regia è firmata da Stefano Sardo, che ha anche curato la sceneggiatura insieme a Giacomo Bendotti. Il film è una produzione congiunta di Nightswim, Baš Čelik e Medusa Film, con la distribuzione italiana affidata a Medusa. La fotografia è opera di Francesco Di Giacomo, le musiche originali sono state composte da Francesco Cerasi e la scenografia è stata ideata da Mauro Vanzati. Pertanto, si tratta di una collaborazione di alto livello professionale.

I protagonisti principali sono, quindi, i seguenti attori:

Riccardo Scamarcio nel ruolo di Luca, un insegnante di filosofia in profonda crisi esistenziale.

nel ruolo di Luca, un insegnante di filosofia in profonda crisi esistenziale. Mariela Garriga nel ruolo di Amanda, la misteriosa vicina di casa che cattura l’attenzione di Luca.

nel ruolo di Amanda, la misteriosa vicina di casa che cattura l’attenzione di Luca. Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Sara, la moglie di Luca, che è un medico in prima linea durante la pandemia, sottolineando il contrasto con la situazione del marito.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente a Roma, tra marzo e aprile 2024, per un periodo totale di sei settimane. Il film sfrutta in modo efficace le ambientazioni domestiche e urbane per restituire l’atmosfera sospesa e, al contempo, inquieta del lockdown. Alcune scene sono state girate in quartieri residenziali e in interni reali, conferendo autenticità alla narrazione. Altre, invece, sono state ricostruite in studio per garantire il controllo visivo e sonoro necessario a una narrazione così introspettiva. La produzione ha affrontato condizioni logistiche complesse, incluse restrizioni sanitarie simulate e riprese notturne in ambienti chiusi, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

Trama del film Muori di lei

Luca, un insegnante di filosofia, vive a Roma con la moglie Sara, un medico che è costantemente impegnata in ospedale durante la pandemia. Quando il lockdown li costringe a una separazione fisica, Luca si ritrova solo in casa, provando frustrazione e una crescente inquietudine. Di conseguenza, la sua routine viene stravolta.

La sua attenzione, pertanto, si concentra sulla nuova vicina, Amanda, una giovane insegnante di danza che vive nel bed & breakfast di fronte al suo appartamento. L’attrazione iniziale si trasforma rapidamente in una relazione clandestina e proibita. Tuttavia, ciò che inizia come una semplice evasione dalla realtà quotidiana si trasforma presto in un vortice pericoloso di desiderio, paranoia e senso di colpa, trascinando Luca in una spirale di eventi inattesi.

Spoiler finale

Nel finale del film, la relazione tra Luca e Amanda precipita in un crescendo inarrestabile di tensione e ambiguità. Amanda, infatti, si rivela essere una figura sempre più enigmatica e Luca, sempre più ossessionato dalla sua presenza, perde progressivamente il controllo della propria vita. La verità sulla scomparsa di Amanda e sul coinvolgimento di Luca viene svelata solo parzialmente, lasciando lo spettatore in un ambiguo equilibrio tra realtà e allucinazione, senza risposte definitive.

Il film si chiude con un finale aperto, nel quale Luca affronta le complesse conseguenze delle sue azioni, ma senza una vera e propria catarsi che lo liberi. Il lockdown, pur sciogliendosi, lascia dietro di sé cicatrici profonde e permanenti. È, dunque, un epilogo che invita a riflettere sul confine sottile e spesso impercettibile tra desiderio e distruzione, mettendo in discussione la natura stessa della realtà.

Cast completo del film Muori di lei

Il cast unisce sapientemente volti noti del cinema italiano a interpreti emergenti, creando un microcosmo emotivo e teso che amplifica la narrazione. Le dinamiche tra i personaggi ruotano principalmente attorno al triangolo Luca–Sara–Amanda. Tuttavia, la storia si arricchisce anche grazie a figure secondarie che amplificano ulteriormente il senso di sospetto e isolamento percepito dal protagonista.