La docu-serie tv Quarterback 2 torna su Netflix a partire dall’8 luglio 2025, offrendo un accesso esclusivo alla stagione NFL 2024–2025. Dopo l’enorme successo della prima stagione, che ha visto protagonista Patrick Mahomes, questa nuova serie segue ora tre quarterback in momenti decisamente diversi delle loro carriere professionali: si tratta di Joe Burrow, Jared Goff e Kirk Cousins. Di conseguenza, la prospettiva si amplia notevolmente.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Quarterback 2

La serie è diretta da Tim Rumpff, Shannon Furman e Steve Trout, mentre Joseph Zucco ricopre il ruolo di showrunner. È prodotta da entità di spicco nel mondo del football americano, ovvero NFL Films, Omaha Productions (la casa di produzione di Peyton Manning) e 2PM Productions (fondata da Patrick Mahomes). Pertanto, la qualità è garantita da nomi autorevoli del settore.

I protagonisti principali sono, dunque:

Joe Burrow – il talentuoso quarterback dei Cincinnati Bengals.

– il talentuoso quarterback dei Cincinnati Bengals. Jared Goff – il quarterback dei Detroit Lions.

– il quarterback dei Detroit Lions. Kirk Cousins – il quarterback degli Atlanta Falcons, peraltro già presente nella prima stagione della docuserie.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in location reali negli Stati Uniti, per offrire un’immersione autentica nella vita dei giocatori. In particolare, le telecamere hanno operato in diversi contesti:

Negli Stadi NFL , catturando l’atmosfera durante la stagione 2024–2025, in ogni partita.

, catturando l’atmosfera durante la stagione 2024–2025, in ogni partita. All’interno delle case private dei giocatori, mostrando momenti più intimi e personali.

dei giocatori, mostrando momenti più intimi e personali. Nei centri di allenamento e negli spogliatoi, rivelando la routine e la preparazione atletica.

e negli spogliatoi, rivelando la routine e la preparazione atletica. Infine, su set mobili allestiti specificamente per interviste e confessionali, dove i quarterback potevano esprimersi liberamente.

Le telecamere, inoltre, hanno seguito i protagonisti costantemente: durante ogni partita, per una sessione di allenamento a settimana e, significativamente, nella loro vita familiare. Questo, di conseguenza, offre uno sguardo a 360 gradi.

Trama della serie tv Quarterback 2

La seconda stagione di Quarterback documenta in profondità la vita, sia dentro che fuori dal campo, di tre quarterback della NFL, ognuno con la propria storia e le proprie sfide:

Burrow , reduce da un importante intervento al polso, cerca strenuamente di riportare i Bengals ai playoff, affrontando la pressione di recuperare la piena forma.

, reduce da un importante intervento al polso, cerca strenuamente di riportare i Bengals ai playoff, affrontando la pressione di recuperare la piena forma. Goff , dopo una stagione eccezionale conclusa con un record di 15–2, punta ambiziosamente al Super Bowl con i Lions, consapevole delle alte aspettative.

, dopo una stagione eccezionale conclusa con un record di 15–2, punta ambiziosamente al Super Bowl con i Lions, consapevole delle alte aspettative. Cousins, tornato da un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, affronta una nuova e stimolante sfida con gli Atlanta Falcons, cercando di affermarsi in un nuovo ambiente.

La serie, inoltre, mostra momenti intimi e personali, le pressioni mediatiche costanti, le riabilitazioni dagli infortuni, le complesse strategie di gioco e, infine, le delicate dinamiche familiari. Ciò, di conseguenza, offre uno sguardo autentico e senza filtri su uno dei ruoli più complessi e sotto esame dello sport professionistico. È, pertanto, un ritratto completo della loro vita.

Spoiler finale

Nel finale della stagione, i tre quarterback affrontano esiti molto diversi e, talvolta, inaspettati, che riflettono la natura imprevedibile dello sport professionistico:

Goff , pur guidando i Lions a una stagione storica e memorabile, viene purtroppo eliminato ai playoff, un epilogo agrodolce dopo un’annata eccezionale.

, pur guidando i Lions a una stagione storica e memorabile, viene purtroppo eliminato ai playoff, un epilogo agrodolce dopo un’annata eccezionale. Burrow , nonostante una stagione da record a livello individuale, manca l’accesso alla post-season con i Bengals, evidenziando le difficoltà del gioco di squadra.

, nonostante una stagione da record a livello individuale, manca l’accesso alla post-season con i Bengals, evidenziando le difficoltà del gioco di squadra. Cousins, dopo aver perso il posto da titolare a favore del rookie Michael Penix Jr., riflette profondamente sul futuro incerto della sua carriera, un momento di grande introspezione.

La serie si chiude con un tono riflessivo e malinconico, suggerendo che non conta solo vincere, ma anche come si affrontano le cadute e le delusioni. È, pertanto, un ritratto umano e sportivo che va ben oltre il campo da gioco, esplorando la resilienza e la determinazione degli atleti. In sintesi, è un messaggio potente.

Cast completo della serie tv Quarterback 2