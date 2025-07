Venerdì 4 luglio, Rai 1 propone la quarta puntata del TIM Summer Hits 2025. La trasmissione-evento musicale prende il via dalle ore 21:20 circa, subito dopo la fine di Techetechetè.

TIM Summer Hits 2025 quarta puntata, l’appuntamento anche in streaming su Rai Play

Al timone del TIM Summer Hits, anche nella serata odierna, torna la coppia composta da Andrea Delogu e da Carlo Conti. I due, al loro fianco, possono contare sul sostegno di Mattia Stanga e Jody Cecchetto, che effettuano delle incursioni dal backstage per intervistare i vari protagonisti dello show.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la kermesse musicale in streaming mediante l’applicazione Rai Play. Inoltre, lo show è trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 2 con il commento di Carolina Di Domenico, che realizza interviste esclusive e contenuti dal backstage.

Gli ascolti dell’edizione

La quarta serata del TIM Summer Hits 2025, proprio come le precedenti, è ambientata nella centrale Piazza del Popolo di Roma. La trasmissione è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. La società che cura la realizzazione del programma è la Friends TV, che ha lavorato con la collaborazione di Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi.

Sono altalenanti gli ascolti ottenuti fino a questo momento dal TIM Summer Hits. Le prime due puntate del programma, in onda il 13 e il 20 giugno, hanno tenuto compagnia rispettivamente a 2,3 e a 2,5 milioni di spettatori, con il 18% e il 18,6% di share. Il terzo appuntamento, visibile la scorsa settimana, ha invece subito un notevole calo, fermandosi a 1,9 milioni di telespettatori con il 15,4% di share.

TIM Summer Hits 2025 quarta puntata, il cast

Anche nella quarta puntata del TIM Summer Hits 2025 è ricco il cast di ospiti. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, arrivano Alex Wyse (secondo classificato nel circuito Nuove Proposte), Noemi, Rocco Hunt, Rkomi e Sarah Toscano.

Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, invece, c’è il vincitore del circuito canto TrigNO, oltre ad Antonia e a Nicolò Filippucci. I conduttori accolgono sul palco, poi, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Finley e Nina Zilli, Ghali e Leo Gassmann.

Altri ospiti al centro della quarta puntata del TIM Summer Hits sono Lorenzo Fragola, Ludwig e Sabrina Salerno, Michele Bravi e Mida, Nek, Planet Funk, Raf, Riki e Lorella Cuccarini, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tananai e Tredici Pietro.