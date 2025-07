Il film Nuotando nella follia (Swim Instructor Nightmare), diretto da Doug Campbell, è un thriller psicologico statunitense del 2022 prodotto da Lifetime. Questa pellicola andrà in onda su Rai 2 il 5 luglio 2025 e racconta un’ossessione inquietante che si insinua tra le pareti domestiche e si consuma, in modo sinistro, in piscina. La durata complessiva del film è di 85 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Nuotando nella follia

La regia è firmata da Doug Campbell, un esperto regista specializzato in thriller televisivi. La sceneggiatura è opera di David Chester, con la fotografia curata da David Dolnik e le musiche composte da Randy Miller. Il film è prodotto da Shadowboxer Films e distribuito da Johnson Production Group. Pertanto, il team dietro la pellicola è consolidato nel genere.

I protagonisti principali sono, dunque, i seguenti attori:

Sydney Hamm nel ruolo di Sabrina Jameson, una ex promessa del nuoto che si rivela una figura profondamente disturbata.

nel ruolo di Sabrina Jameson, una ex promessa del nuoto che si rivela una figura profondamente disturbata. Cj Hammond nel ruolo di Parker Scott, un padre single e ignaro bersaglio dell’ossessione di Sabrina.

nel ruolo di Parker Scott, un padre single e ignaro bersaglio dell’ossessione di Sabrina. Shellie Sterling nel ruolo di Ellen Scott, la madre in riabilitazione, una figura che si rivelerà chiave nel finale del film.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte a Los Angeles, utilizzando principalmente location residenziali e piscine private, tra l’estate e l’autunno del 2021. Alcune scene sono state girate in set ricostruiti, specificamente per le sequenze notturne e gli interni domestici, per garantire un controllo maggiore sull’atmosfera. Il titolo originale della pellicola era *Psycho Swim Instructor*, poi modificato in *Swim Instructor Nightmare* per la distribuzione televisiva.

Trama del film Nuotando nella follia

Parker Scott, un padre single temporaneo, cerca di aiutare la figlia Ashley a superare la sua profonda paura dell’acqua. Questa fobia è scaturita da un incidente causato dalla madre Ellen, che ora si trova in clinica per disintossicarsi. Parker decide così di assumere Sabrina Jameson, una giovane istruttrice di nuoto con un passato, peraltro, da atleta olimpica mancata. Di conseguenza, sembra la soluzione perfetta.

Tuttavia, Sabrina non è affatto ciò che sembra: dietro il suo sorriso rassicurante e la sua apparente professionalità si nasconde una personalità ossessiva e profondamente instabile. Dopo essere stata rifiutata in passato da un ex allenatore, ha sviluppato un bisogno patologico di controllo e di affetto. Quando Sabrina si fissa su Parker, la sua presenza nella vita della famiglia diventa sempre più invasiva e, soprattutto, pericolosa, mettendo a rischio la tranquillità domestica.

Spoiler finale

Nel finale del film, Parker scopre l’agghiacciante verità: Sabrina ha manipolato la figlia, eliminato una rivale in amore e falsificato foto nel tentativo di sostituirsi completamente alla moglie Ellen. Quando Parker cerca disperatamente di chiamare la polizia per denunciare l’accaduto, Sabrina tenta di annegarlo con ferocia. A salvarlo, in un colpo di scena, è proprio Ellen, che ritorna in scena con una ritrovata forza e lucidità.

Dopo una violenta colluttazione, Sabrina cade in piscina e rischia, ironicamente, di annegare. Ellen, tuttavia, la rianima, non per pietà, ma con l’intento di assicurarsi che affronti la giustizia per i suoi crimini. Il film si chiude con la famiglia riunita in piscina: l’acqua, che prima era stata luogo di grande pericolo e trauma, torna a essere un simbolo di rinascita e speranza. È, dunque, una conclusione che sottolinea la resilienza e la forza dei legami familiari.

Cast completo del film Nuotando nella follia

Il cast mescola sapientemente volti emergenti e interpreti televisivi, costruendo un thriller domestico teso e, al contempo, claustrofobico. Il personaggio di Sabrina domina indubbiamente la scena con la sua complessità psicologica, ma è il ritorno inaspettato di Ellen a ribaltare completamente la narrazione, offrendo una svolta decisiva alla trama.