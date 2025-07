Sabato 5 luglio esordisce, su Rai 1, il format Dolce vita. Il programma, novità dei palinsesti della rete ammiraglia, prende il via alle ore 17:10 circa.

Dolce vita Rai 1, il format dedicato all’Italia del boom economico

Dolce vita è una trasmissione che nasce da una idea originale di Bianca Luna Santoro e di Gianluigi Polisena. L’autore del format è Dario Di Gennaro, mentre la regia è affidata ad Andrea Rovetta.

L’obiettivo di Dolce vita è quello di esplorare e raccontare gli anni d’oro del boom economico italiano, il ventennio dai ’50 ai ’70. Un periodo, questo, che coincideva con la motorizzazione delle masse grazie ai primi modelli economici della Fiat e con la folta presenza, nelle nostre rinomate mete di villeggiatura, delle star di Hollywood.

Al timone di Dolce vita vi è una inedita coppia. Essa è composta, in primis, da Livio Beshir, che ha guidato, per tutta la passata stagione, Linea Verde. Con lui c’è Bianca Luna Santoro, già inviata di Camper.

Il viaggio inizia da Roma

La prima puntata di Dolce vita, in onda sabato 5 luglio, prende il via da Roma. In particolare, le telecamere della trasmissione visitano un luogo iconico del secolo scorso, ovvero Via Veneto. Qui, Beshir ha un faccia a faccia con il re dei paparazzi Rino Barillari. Il fotografo, proprio in tale via, nei decenni ha fotografato alcune delle star dello spettacolo italiano ed internazionale, realizzando scoop che hanno fatto il giro del mondo.

In seguito, sempre a Roma ma in Via Margutta, Santoro incontra Andrea Iervolino, giovane produttore cinematografico che ha lavorato ad importanti progetti, come Ferrari e The Music of Silence. Fra Piazza del Popolo e la Via Flaminia, poi, entrambi i presentatori ricordano i tantissimi film qui ambientati e realizzati dal maestro Federico Fellini.

Dolce vita Rai 1, le tappe dell’Emilia Romagna

La prima puntata di Dolce vita abbandona Roma e si trasferisce in Emilia Romagna. Sono visitati i luoghi del cuore di Fellini presenti a Rimini e Riccione e che lo hanno ispirato per dare vita a varie pellicole. Beshir e Santoro, in un secondo momento, entrano all’interno del Museo dedicato a Fellini e la Rimini liberty, incontrando personaggi e storie legate al mondo del cinema di quegli anni d’oro. Fra i vari ospiti qui presenti spicca anche Francesca Fellini, la nipote del grande regista, che regala al pubblico della rete ammiraglia un aspetto inedito relativo alla vita privata e professionale dello zio.