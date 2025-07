Lunedì 7 luglio, Canale 5 manda in onda la prima puntata di Battiti Live 2025. Lo show musicale prende il via alle 21:25 circa.

Battiti Live 2025 prima puntata, il ritorno di Ilary Blasi dopo il flop di The Couple

Al timone di Battiti Live, anche nell’edizione 2025, torna la coppia composta da Ilary Blasi ed Alvin. Al loro fianco, i due possono contare sul sostegno dell’inviato Nicolò De Devitiis, che realizza interviste ai cantanti nel backstage ed al pubblico presente nella piazza.

Per Ilary Blasi, l’impegno con Battiti Live arriva a qualche mese di distanza dal flop ottenuto nella scorsa primavera con The Couple. Il reality ha avuto un notevole calo di ascolti, con la quarta puntata scesa addirittura sotto la soglia del milione di telespettatori. Dei dati, questi, che hanno convinto il Biscione ad interrompere subito il format, che dunque è giunto al termine senza la messa in onda della finale.

La serie di concerti si svolge a Molfetta

L’edizione 2025 di Battiti Live, organizzata da Radio Norba, è composta da cinque puntate inedite. Esse sono in onda, per altrettante settimane, nel prime time del lunedì, rigorosamente su Canale 5. Inoltre, è possibile fruire degli appuntamenti anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

In passato, ogni serata era ambientata in una diversa città della Puglia. Quest’anno, invece, l’edizione perde la struttura itinerante, con ogni concerto che è svolto a Molfetta. Tornano, poi, le esibizioni on the road, con alcuni artisti del nostro paese che si esibiscono in collegamento da alcune delle location più belle della regione.

La regia dello show è affidata a Luigi Antonini.

Battiti Live 2025 prima puntata, il cast

Il cast della prima puntata di Battiti Live 2025 è decisamente molto folto. In primis vi sono Serena Brancale ed Alessandra Amoroso, cantanti originarie della Puglia e che hanno lanciato, in duetto, il brano Serenata, che fa da colonna sonora all’edizione 2025 della kermesse musicale.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi arriva il vincitore della categoria TrigNO. Con lui anche Cristiano Malgioglio, protagonista della giuria del Serale del talent. Dopo il concerto di successo al Circo Massimo sale sul palco del programma Achille Lauro. Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo ci sono Fedez, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele e i Coma_Cose, oltre al vincitore Olly e a Gabry Ponte, autore della sigla Tutta l’Italia.

Infine, altri protagonisti del debutto di Battiti Live sono Negramaro, Tananai, Annalisa, Sal Da Vinci e gli Ofenbach.