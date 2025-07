Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset ha ufficializzato i palinsesti 2025-2026. Numerose le novità presenti, fra cui una doppia edizione del Grande Fratello.

Mediaset palinsesti 2025-2026, le novità del prime time

Per quanto riguarda il prime time, dunque, una delle principali novità dei palinsesti 2025-2026 di Mediaset riguarda la doppia versione del Grande Fratello. La prima, in onda da settembre a dicembre, è dedicata esclusivamente alle persone non famose ed è guidata da uno dei volti nuovi del Biscione, ovvero Simona Ventura, che dopo l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi torna in pianta stabile su Canale 5. A partire da gennaio, invece, Alfonso Signorini è il presentatore del Grande Fratello Super Vip, con in gara concorrenti già noti.

Conferme emerse dei palinsesti Mediaset 2025-2026 di Canale 5 sono quelle di Io Canto Generation con Gerry Scotti e Tu Si Que Vales al sabato, con Paolo Bonolis new entry in giuria. Prevista una seconda edizione di This is me condotto da Silvia Toffanin, che guida anche un nuovo format di interviste. La new entry Max Giusti è al timone di Scherzi a Parte e Il Club dell’1%, entrambi attesi nel 2026.

In programma uno speciale di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada, articolato in tre prime serate. In programma nuovi progetti per Pio e Amedeo e per Andrea Pucci, oltre al nuovo format You lo spettacolo sei tu. Previsto il torneo di Chi vuol essere milionario?. Confermata, in primavera, una nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Mediaset palinsesti 2025-2026, la musica e le conferme di Rete 4

Canale 5, nei palinsesti 2025-2026, propone anche la serata Una Nessuna Centomila, oltre a Speciale Pavarotti e Il Volo Natale. Inoltre, è possibile vedere i concerti live di Elodie, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi ed Elisa.

Su Rete 4 dominano le conferme. In prime time tornano i talk show già noti, ovvero Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca, Fuori dal coro, Dritto e rovescio, Quarto Grado e Zona Bianca. Su Italia 1, oltre al ritorno de Le Iene, Sarabanda Celebrity e Le Iene Inside, spazio anche al calcio (con i vari turni di Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e a Zelig On, dedicato alle nuove leve della comicità e guidato da Paolo Ruffini. Altra novità è Blackout, format di docu-fiction crime in sei puntate guidato da Costanza Calabrese.

Il daytime di Canale 5

Dalla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2025-2026 sono emerse poche novità anche per quel che concerne il daytime di Canale 5.

Sulla rete ammiraglia, infatti, è confermata la quasi totalità della programmazione tv della scorsa stagione. La mattina è occupata da Mattino Cinque News con Francesco Vecchi e Federica Panicucci e da Forum con Barbara Palombelli. Nel primo pomeriggio, al termine del telegiornale, vi sono le tradizionali soap opere, seguite dal confermatissimo Uomini e Donne e dalle strisce quotidiane di Amici e del GF.

Torna, poi, Pomeriggio Cinque, che non è più condotto da Myrta Merlino, ma da Gianluigi Nuzzi. Per quanto riguarda il preserale, dopo Sarabanda tocca ad Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, seguito da un nuovo format di Max Giusti, i cui dettagli non sono ancora stati annunciati. Nell’access prime time, infine, continua fino a novembre La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, sostituita poi da Striscia la Notizia! di Antonio Ricci. Nel fine settimane, Silvia Toffanin guida la nuova edizione di Verissimo, in onda sia il sabato che la domenica, quando segue lo speciale settimanale di Amici.

In seconda serata, debutta sull’ammiraglia la giornalista Bianca Berlinguer, al timone di una trasmissione di inchieste. In seconda serata anche Federico Rampini con Risiko, in onda la domenica.

Mediaset palinsesti 2025-2026, la striscia informativa di Nicola Porro

Nel daytime di Rete 4 vi è una novità. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una striscia informativa di dieci minuti affidata a Nicola Porro, al via subito dopo la fine dell’edizione serale del telegiornale. Inoltre, arrivano le novità Giganti con Toni Capuozzo e Real Politik con il giornalista Tommaso Labbate, tutti e due visibili in prima serata. Nessun progetto in vista, almeno per ora, per Myrta Merlino, con Berlusconi che assicura: “Saremo felici di rivederla in onda con il giusto progetto“.